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Суспільство та люди

Порошенко, щоб уникнути арешту, переписав активи Roshen: названо ім'я нового власника

18:41 13 січня 2022
Порошенко

П'ятий президент України Петро Порошенко, якого підозрюють у державній зраді, переписав корпорацію Roshen та інший великий бізнес на старшого сина Олексія, йдеться у розслідуванні «Слідство.Інфо».

Журналісти-розслідувачі зазначають, що такий крок може дозволити уникнути арешту цих активів.

Нагадаємо, напередодні нового року колишньому президенту офіційно оголосили підозру у державній зраді. У січні суд заарештував усе майно Петра Порошенка. Йдеться про кілька квартир, маєток у Козині, низку українських компаній.

Серед арештованого немає кондитерської корпорації Roshen, кількох десятків компаній, значна частина яких пов'язана з корпорацією Roshen, а також аграрного бізнесу.

36-річний Олексій Порошенко був народним депутатом 8-го скликання від «Європейської Солідарності». На момент депутатства він не мав жодної фірми.

Особисто Петру Порошенку нині належить близько десятка компаній, ймовірно, вони й потрапили під арешт.

За інформацією представників Європейської Солідарності, Петро Порошенко зараз перебуває з робочим візитом в Європі. Він має намір повернутися до України 17 січня.

Фото із сайту «європейської Солідарності»

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