Скандал навколо «голодної туси»: блогера Заліска оштрафували на 17 тисяч

Блогер Олександр Заліско, організатор «голодної туси» у Львові в День пам'яті жертв Голодомору, відбувся за свою вечірку мінімальним покаранням — штрафом. Карають блогера за порушення карантинних правил, повідомляє zaxid.net.

Заплатити за рішенням суду блогеру доведеться 17 тисяч гривень.

Засідання у Галицькому районному суді Львова проходило без Заліска. Блогера представляв адвокат. Захисник заявив, що Олександр визнає провину і покарання не оскаржуватиме. 13 січня було ухвалено остаточне рішення.

Вечірка у Львові проходила з порушенням карантинних норм, але львів'ян більше обурило, що блогери розважалися на День пам'яті жертв голодоморів. Зазвичай у такі дні розважальні заходи не проводяться, а веселі банкети з феєрверками виглядають майже блюзнірством.

У відповідь на скандал учасники вечірки, зокрема ведучий Володимир Остапчук, вибачилися. Покарання загрожувало й керівництву Будинку вчених, який надав приміщення блогерам, але директор установи Роман Славітич невдовзі після скандалу помер.

Рекламодавці — відомі бренди, мережі магазинів та послуг, відмовилися від співпраці з учасниками «голодної туси» та різко засудили їхню витівку.

Фото vova_ostapchuk/Instagram

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