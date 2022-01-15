Перебрав: у Дніпрі ветеринарам довелося рятувати лабрадора, який вилакав пляшку коньяку

Як виявилося, зайві дози алкоголю шкідливі не лише людям, а й тваринам.

До дніпропетровської ветеринарної клініки «На робітничій» у стані сильного сп'яніння потрапив лабрадор Харві.

Під час новорічного застілля Харві ненадовго залишився один у кімнаті — і вирішив не гаяти часу. Поки ніхто не бачив, собака знайшов пляшку коньяку, яка стояла на столі, скинув її на підлогу, вигриз зубами пробку і вилакав всю пляшку.

Власники розповіли, що їхній хвостатий друг швидко сп'янів і почав «віджигати».

«Наступного дня у пса сталося похмілля. Його все ще хитало з боку у бік, на прогулянці він не зміг помочитися, тому що лапи не „слухалися“. Пізніше вдома почалася блювота, пропав апетит», — повідомила клініка на своїй сторінці у Facebook.

У такому стані Харві і потрапив до клініки.

Курйози з собаками — не рідкість. Як раніше писали «ФАКТИ», перед матчем єврокубку зухвалий пес наклав купу просто посеред поля.

Фото з pixabay

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