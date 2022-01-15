Не хвалитися і підлеститися до домового: що можна і не можна робити у Гордєєв день 16 січня

У неділю, 16 січня, церква вшановуватиме пам'ять пророка Малахії та святого мученика Гордія. Цей день ще називають Гордєєвим.

Гордій народився у християнській сім'ї у місті Кесарії Каппадокійській. Він був хоробрим і вправним військовим, став центуріоном. Під час гоніння на християн на початку IV століття він кинув усе і пішов у пустелю для того, щоб приготувати себе до сповіді імені Христа Спасителя. Відкрито виступив перед префектом міста на захист християн. Його схопили і після страшних катувань обезголовили.

Пращури вважали, що у Гордєєв день не можна нічим хвалитися — інакше можна всього позбутися. Адже в цей день, за повір'ям, «злобствувала» нечиста сила, відьми та чаклуни — вдаватися до гордині не можна, інакше все Гордій забере.

Вірили, що на Гордія та Малахію відьми доїли корів до смерті. Тому, перш ніж доїти корову, господині читали проговорювали певні слова. Скотину було прийнято годувати вівсяною або борошняною кашею на молоці, а при доїнні не повинні були знаходитися чужі люди.

Щоб захистити тварин, господарі просили домовичка, щоб він стежив за порядком, і залишали у хліві для нього шматок пирога. Якщо у корови зникло молоко, вірили, що нечиста сила його забрала.

Існували і погодні прикмети. Так, вважалося, що якщо на Гордея іній вкрив дерева, то це віщує суху та ясну погоду, а хмари, що пливуть небом — до завірюхи та хуртовини. Тріск дерев у лісі віщував мороз. Про швидкий сніг і мороз говорили й кола біля сонця, що сходить.

Вважалося, що якщо на Гордєєв день поставити на стіл страву з сиру, то у домі буде достаток і щастя. А ще вважалося, що ввечері 16 січня не можна важко працювати — це може статися лихо.

Нагадаємо, що у церковному календарі на січень 2022 року є ще кілька важливих днів, зокрема, 19 січня — Хрещення Господнє чи Богоявлення, а 20 січня — Собор Предтечі та Хрестителя Господнього Іоанна;

Фото з Вікіпедії

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