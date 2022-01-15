27.87 / 28.13 31.77 / 32.20
Київ: +1
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Не хвалитися і підлеститися до домового: що можна і не можна робити у Гордєєв день 16 січня

23:40 15 січня 2022
Мученик Гордій

У неділю, 16 січня, церква вшановуватиме пам'ять пророка Малахії та святого мученика Гордія. Цей день ще називають Гордєєвим.

Гордій народився у християнській сім'ї у місті Кесарії Каппадокійській. Він був хоробрим і вправним військовим, став центуріоном. Під час гоніння на християн на початку IV століття він кинув усе і пішов у пустелю для того, щоб приготувати себе до сповіді імені Христа Спасителя. Відкрито виступив перед префектом міста на захист християн. Його схопили і після страшних катувань обезголовили.

Пращури вважали, що у Гордєєв день не можна нічим хвалитися — інакше можна всього позбутися. Адже в цей день, за повір'ям, «злобствувала» нечиста сила, відьми та чаклуни — вдаватися до гордині не можна, інакше все Гордій забере.

Вірили, що на Гордія та Малахію відьми доїли корів до смерті. Тому, перш ніж доїти корову, господині читали проговорювали певні слова. Скотину було прийнято годувати вівсяною або борошняною кашею на молоці, а при доїнні не повинні були знаходитися чужі люди.

Щоб захистити тварин, господарі просили домовичка, щоб він стежив за порядком, і залишали у хліві для нього шматок пирога. Якщо у корови зникло молоко, вірили, що нечиста сила його забрала.

Існували і погодні прикмети. Так, вважалося, що якщо на Гордея іній вкрив дерева, то це віщує суху та ясну погоду, а хмари, що пливуть небом — до завірюхи та хуртовини. Тріск дерев у лісі віщував мороз. Про швидкий сніг і мороз говорили й кола біля сонця, що сходить.

Вважалося, що якщо на Гордєєв день поставити на стіл страву з сиру, то у домі буде достаток і щастя. А ще вважалося, що ввечері 16 січня не можна важко працювати — це може статися лихо.

Нагадаємо, що у церковному календарі на січень 2022 року є ще кілька важливих днів, зокрема, 19 січня — Хрещення Господнє чи Богоявлення, а 20 січня — Собор Предтечі та Хрестителя Господнього Іоанна;

Фото з Вікіпедії

100

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Допомога від держави

Гроші можна буде не повертати: у Кабміні розповіли, хто може отримати від держави допомогу у 97,5 тис. гривень

Завжди їздити з увімкненими фарами та перевзувати авто в зимові шини на пів року: в Україні для водіїв підготували нововведення

Завжди їздити з увімкненими фарами та перевзувати авто в зимові шини на пів року: в Україні для водіїв підготували нововведення

Куравльов

Леонід Куравльов відмовився від онуків та дітей: стали відомі деталі перебування актора у будинку для літніх людей перед госпіталізацією

Рис у фільмі «Титанік»

Забезпечений на все життя: бізнесмен, який у п'ять років зіграв у фільмі «Титанік», все ще отримує гроші за цю роль

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.