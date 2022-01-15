За допомогою відра та ковдри: мережу розсмішив сервіс у поїзді Одеса — Чернівці

У зимовий сезон «Укрзалізниця» додала поїздів на популярних у туристів маршрутах. Втім, деякі потяги виходять у рейс у такому стані, що до місця призначення дуже складно дістатися неушкодженим. У групах у соцмережах пасажири поділилися враженнями від подорожі в поїзді Одеса — Чернівці. Верхні полиці у вагоні трималися «на чесному слові», на нижніх зовсім відламалися кріплення, і полиця провалювалася від найменшого навантаження.

Особливо «весело» було спостерігати за спробами провідника облаштувати підпорку для полиці із підручних засобів. Сидіння спробували зафіксувати за допомогою відра та ковдри.

У соцмережах користувачі чимало повеселилися над таким «диво-сервісом» від «Укрзалізниці».

Мандрівники підбадьорюють один одного, що варіант із відром — не найнеприємніший, могло бути й гірше.

Нагадаємо, раніше пасажири поскаржилися, що навіть купивши квиток у вагон «Люкс», можна отримати замість нормального ліжка комплект у дірках і плямах. Деякі поїзди виходять на маршрут «дірявими», і під час дощу вода заливає вагони.

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