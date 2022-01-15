Перевірено на собі: у військкоматах не знають, що робити з жінками, які бажають стати на облік

Через три місяці після появи наказу Міноборони про взяття більшості жінок на військовий облік, у центрах комплектування (колишніх військкоматах) все ще не знають, що робити з охочими зареєструватися. Телеведуча Марічка Падалко розповіла про свій досвід спілкування зі співробітниками військкомату. З'ясувалося, що незважаючи на наказ, жодну жінку у Шевченківському районі Києва на військовий облік так і не поставили.

«Ми ще нічого не знаємо, ми не отримали жодних пояснень… Зачекайте хоч до кінця січня, може, нам щось скажуть», — запропонували працівники центру.

У центрі комплектування дуже сподіваються отримати пояснення від Міноборони. Потрібні консультації щодо того, як ставити на облік жінку, якщо її дипломна та нинішня спеціальність кардинально відрізняються та потрапляють у різні списки обліку. У випадку із Падалкою у військкоматі засумнівалися, що мають право ставити на облік на підставі довідки з місця роботи.

Заступник міністра оборони Ганна Маляр заспокоює, що жінкам поки що не потрібно йти до центрів комплектування. «Це рік — перехідний. Протягом цього року штрафи не накладатимуться, далі питання буде доопрацьоване — будуть зміни», — обіцяє заступник міністра. За рік міністерство планує доопрацювати систему постановки на військовий облік та узгодити список цивільних професій із переліком військово-облікових спеціальностей.

Нагадаємо, питання про постановку жінок на військовий облік, незважаючи на те, що було дуже резонансним, роз'яснювалося вкрай мало. Вже після скандалу головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний змушений був пояснювати, що про обов'язкову мобілізацію жінок до армії не йдеться, а процес постановки на облік можна організувати дистанційно та онлайн.

Фото архів mil.gov.ua

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