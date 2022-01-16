«Вовчий місяць» 18 січня: що важливо знати про першу повню року і як до неї підготуватися

Якщо останній повний місяць року, що минув, називався Холодним або Морозним, то перша повя 2022 року — Вовчою. Повня настане напередодні Водохреща, у вівторок, 18 січня.

А ще цей повний місяць називають Суворим. Такі назви пов'язують із тотемною твариною індіанців, які давали імена кожному подібному явищу. А зима та ніч вважається часом вовків, коли вони ставали особливо активними та небезпечними.

Вважається, що на повний місяць не можна робити хірургічні операції, а також розпочинати курсове лікування. Такі дні не дуже сприятливі й для косметологічних процедур. На повний місяць варто стежити за собою, уникати конфліктів і не бути агресивним. А старі образи варто відпустити.

Такий час вважається вдалим для початку нових справ, творчості, реалізації старих ідей, до яких раніше не доходили руки. І для того, аби відмовитися від шкідливих звичок.

Деякі люди негативно реагують на повний місяць, стаючи дратівливими або тривожними. Корисним буде перед повнею помірковано харчуватися, відмовитися від алкоголю, віддавши перевагу чаю або сокам. Допоможуть розслабитися заняття йогою, медитація та водні процедури.

Нагадаємо, що згідно з Місячним календарем, 18 січня вважається нейтральним днем, а 19 січня — вдалим для початку нових справ.

Фото з Pixabay

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