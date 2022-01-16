Мед на столі та ворожіння на зірках: що обов'язково потрібно зробити в день Зосими-бджільника 17 січня

Сьогодні, 17 січня, за народним календарем відзначається свято Зосими-бджільника. Назву цей день він бере від церковного дня вшанування пам'яті мученика Зосима Кілікійського. Але в народі його ім'я більше викликало уявлення про святого Зосима Соловецького, який у народі вважався покровителем домашнього бджільництва та лісового збору меду.

За традицією цього дня просили дати хороший урожай меду, проганяли нечисту силу, намагалися передбачити погоду та перевіряли правдивість ворожінь.

Які традиції цього дня?

За традицією на обідній стіл ставили чашу з медом або медові солодощі. Наприклад, медові пряники.

Які прикмети цього дня?

Вважалося, що велика кількість снігу на полях в цей день віщує щедрий на мед рік.

Також у день Зосими-бджільника традиційно передбачали погоду:

Ясне небо з повним місяцем пророкувало розлив річки і навіть повінь.

Хмари, що нависають, обіцяли сильні холоди.

Гавкіт лисиць віщував погіршення погоди найближчими днями.

Червоний захід сонця та світлий схід передбачали потепління.

Повний місяць з морозом означав, що швидкого тепла можна не чекати.

Що традиції кажуть робити цього дня?

17 січня ми наближаємося до кінця Святок. Тому в день Зосими-бджільника існує обряд виганяти з землі нечисту силу. Для цього люди перевдягалися у вивернуті навиворіт кожухи, запалювали смолоскипи, озброювалися залізними прутами або кочергою і йшли проганяти чорта. Роль чорта грав чоловік, одягнений у ведмежу шкуру. Коли на нього жартівливо накидався натовп, чорт скидав шубу і тікав, а назад повертався вже в людській подобі. Завершував церемонію обряд розведення багаття, який був покликаний не лише випалити все зло, а й нагородити здоров'ям та щастям молодь, яка стрибала через вогнище.

У хаті господарі робили обхід кімнат з іконою і читали при цьому молитву, що виганяє нечисту силу.

Для захисту від порчі та нечистих сил виготовляли оберіг з будяка. Його сім днів потайком зберігали під подушкою, а потім приносили знахарці. Вона виварювала будяк з воском, зачитуючи молитви. Носили такий оберіг на шиї біля хреста.

Дівчата ворожили ввечері напередодні дня Зосими-бджільника. І вночі могли дізнатися, чи правдивою була ворожба. Для цього вони виходили надвір і дивилися в небо. Якщо з правого боку від ворожки було сузір'я Великої Ведмедиці, значить, результати ворожіння вірні. А якщо Чумацький шлях — хибні.

Нагадаємо, що в січні очікується ще багато церковних свят, таких як Хрещення Господнє 19 січня та Собор Предтечі та Хрестителя Господнього Іоанна 20 січня.

Фото с pixabay

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