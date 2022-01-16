Розлучення — справа тонка: юрист розповіла, як в Україні розірвати шлюб швидко та лише за 10 гривень

Вартість розлучення в Україні залежить від багатьох факторів. Про це написала у Facebook адвокат Наталія Ковальова.

«Варіант, коли у Вас немає спільних неповнолітніх дітей, спільного сумісного майна, кредитів та є згода іншого з подружжя на розлучення. Найбистріше та найдешевше розлучення — шляхом подання спільної заяви подружжя про розлучення до органів РАЦСу. Термін розлучення — 1 міс після подання заяви про розлучення. Вартість розлучення — сплата державного мита 8.50 грн. Хто платить — будь хто з подружжя», — написала вона.

У разі варіанту, коли у подружжя немає спільних неповнолітніх дітей, спільного сумісного майна та кредитів, але інший з подружжя не дає згоди на розлучення, розлучення відбувається через суд шляхом подання позовної заяви про розірвання шлюбу. Термін розлучення — від 2 до 8 місяців, оскільки суддя може надати строк для примирення до 6 місяців. Розмір судового збору за розгляд справи в суді — 992,40 грн. Його платить позивач, який подає позов до суду. Другий з подружжя компенсує витрати за розлучення на підставі рішення суду або добровільно.

У разі варіанту, коли у вас є спільні неповнолітні діти, досягнуто згоди щодо спільного майна та інший з подружжя згоден на розлучення, законодавство передбачає можливість подання до суду спільної заяви подружжя про розірвання шлюбу в порядку окремого провадження.

При цьому, обов'язковою умовою звернення подружжя до суду є наявність нотаріально посвідченого договору про визначення місця проживання дитини, участь кожного з батьків у забезпеченні умов життя дитини, порядок здійснення батьками права на особисте виховання дитини. Таке розлучення триватиме близько місяця. Розмір судового збору складає 496,20 грн. Його платить будь-хто з подружжя.

«Варіант, коли у вас є спільні неповнолітні діти та/або спільне майно, кредити, та інший з подружжя не згоден на розлучення. Це найдовший та найвитратніший процес розлучення, адже крім самого розірвання шлюбу, необхідно вирішити питання щодо дітей (місця проживання та утримання) та майнові питання. Тому, окрім позову про розлучення необхідно буде також подавати позов про визначення місця проживання дитини, стягнення аліментів на утримання дітей та дружини, якщо дитині до 3х років, а також поділ майна подружжя», — написала адвокат.

За її словами, термін такого розлучення складає від 6 місяців до 3 років. Розмір судового збору залежить від кількості вимог в позові, які сумуються:

- за вимогу про розлучення — 992,40 грн.

- 992,40 грн. за вимогу про визначення місця проживання дітей

- 1 відсоток від вартості майна, що підлягає поділу, але не менше 992,40 грн. та не більше 7443,00 гривень.

За вимогу про стягнення аліментів заявник судовий збір не сплачує. Хто платить- заявник, той з подружжя хто звертається до суду.

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