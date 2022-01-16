Хрещення Господнє — 2022: коли і як святкувати, що можна і що не можна робити

19 января православные и греко-католики отмечают Крещение. Официально этот праздник называется Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Также этот день известен как Святое Богоявление. Более народные названия — Хрещення или Йордан.

Хрещення входить до дванадцяти головних християнських свят і відзначається стійкими традиціями та обрядами. Найголовніший з них — хрещенські купання. Адже вважається, що саме в цей день навіть проста вода зі звичайної водойми набуває цілющих властивостей. Тому цей день ще часто називають Водохреще. Не дивно, що пірнути у ополонку на Хрещення стараються не лише прості віруючі, але також зірки та політики .

Що це за свято — Хрещення?

Відповідно до всіх чотирьох Євангелій, у 30-річному віці Ісус Христос прийшов з Назарета до річки Йордан для того, щоб прийняти хрещення від Іоанна Хрестителя і розпочати відкрите служіння в ім'я спасіння роду людського. Під час ритуалу світові вперше з'явилися всі іпостасі Пресвятої Трійці: Бог-Отець назвав Христа своїм Сином, Син хрестився від святого Іоанна Предтечі, а Святий Дух зійшов на Сина у вигляді голуба. Так було проголошено, що Ісус Христос є сином Божим. Саме тому Водохреща називається ще святом Богоявлення.

Відзначають це свято 19 січня — дата його святкування за церковним календарем незмінна. Цього дня у всіх храмах відбуваються святкові богослужіння. І цього ж дня завершується дванадцятиденний період Різдвяних свят.

Свято Хрещення не є офіційним вихідним. В 2022 році воно припадає на середу.

Хрещенські традиції: як правильно відзначати

Святкувати починають ввечері 18 січня — в канун Водохреще. Протягом всього цього дня віруючі дотримуються суворого посту — аж жо вечері.

Відразу після літургії на святвечір у храмах розпочинається святкове богослужіння, яке закінчується освяченням води. А перед початком служби віруючі за традицією мають сповідатися та причаститися.

19 січня проводиться один із найважливіших ритуалів для очищення душі і тіла на Водохреще: купання в ополонці. Зазвичай цей обряд проводять на річці, де заздалегідь вирізається ополонка у вигляді хреста. Вважається, що омитися у водоймі потрібно тричі з головою. А купатися рекомендовано у довгих сорочках.

У народі здавна вважалося, що купання 19 січня зміцнює імунітет, допомагає зцілитись від хвороб та забезпечує захист від недуг на цілий рік, а також очищує душу від гріхів.

У той же час, необхідно суворо дотримуватися рекомендацій лікарів для того, щоб не нашкодити здоров'ю хрещенськими купаннями: занурюватися в крижану ополонку не рекомендовано людям із хворобами судин та серця, цукровим діабетом, застудними та інфекційними захворюваннями.

Медики попереджають: малоймовірно, що купання взимку в ополонці відразу ж позбавить усіх хвороб, якщо людина до цього не загартовувала організм і не займалася регулярно спортом. Втім, це справді допоможе підняти імунітет та очиститися не лише фізично, а й духовно.

Також багато хрещенських традицій пов'язано із самою водою. Оскільки на Хрещення її прийнято освячувати, таку воду можна потім використати протягом усього року. Вода Хрещення (агіасма, Свята вода) при правильному зберіганні не псується, не цвіте і не пахне. Святою водою можна окроплювати житло, речі, приймати під час хвороби, наносити на хворі місця.

Чого не можна робити на Водохреще?

У жодному разі не можна опускатися в ополонку у стані алкогольного сп'яніння. Це не тільки суперечить релігійному обряду, а й становить реальну загрозу життю та здоров'ю людини.

Лаятися і думати про погане. Свята вода може втратити свої властивості, якщо ви взаємодієте з нею в негативному настрої.

Прати, тому що в народі вважається, що на Водохреще будь-які миючі засоби можуть осквернити воду.

Займатися збиранням, в'язати шити. Цього дня присвятіть свої думки не мирському, а духовному.

Гадати, інакше можна «перегадати» свою долю в гірший бік.

Які страви і коли прийнято їсти на Водохреще?

Напередодні Водохреще прийнято готувати святкову кутю з рису чи пшениці. Цілий день 18 січня віруючі тримають піст і нічого не їдять аж до вечері.

Увечері, перш ніж приступити до їжі, прийнято випити трохи освяченої води. На вечерю подаються пісні страви: смажена риба, вареники з капустою, гречані млинці на олії, кутя та узвар.

Зазначимо, що на Водохреще у 2022 році синоптики сильних морозів не прогнозують, тому купання в ополонці буде менш екстремальним. А 1 лютого повноцінно вступить до своїх прав рік Синього Водяного Тигра.

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