27.86 / 28.13 31.76 / 32.21
Київ: +1
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Без шуму та пилу: як позбутися новорічної ялинки з мінімумом витрат сил та нервів

13:22 16 січня 2022
Новорічна ялинка

Новорічні свята вже майже закінчилися, салат олів'є з'їдений, а зірки вже похвалилися своїми розкішними новорічними ялинками. Настав час і нам розлучатися зі своєю зеленою красунею — адже народні традиції рекомендують винести ялинку після Хрещення.

Але як правильно позбавиться новорічної ялинки, щоб не забруднити дорогий килим і не насмітити опалими голками в коридорі? Ось чотири простих способи від сайту «Мета», як це зробити з мінімумом витрат та нервів.

Спосіб перший: поліетиленова плівка

Цей спосіб підійде тим, у кого невелика та компактна ялинка. Візьміть плівку та обмотайте дерево, підгинаючи гілки вгору. Починайте краще знизу, щоб рівномірно запакувати ялинку.

Лайфхак: купувати краще будівельну плівку, а не харчову — вона міцніша.

Спосіб другий: сміттєві пакети

Якщо у вас нема плівки — це не проблема! Щоб упакувати новорічну красуню можна скористатися мішками для сміття. Візьміть міцні пакети для сміття, один надіньте на верхівку дерева, а другий розмістіть знизу. Верхній пакет заправте в нижній, а для міцності обмотайте пакунок скотчем.

Лайфхак: для цього краще підійдуть міцні пакети для будівельного сміття, об'ємом від 160 літрів.

Спосіб третій: чохол для одягу, ковдра чи тканина

Якщо у вас є плед, ковдра, шматок тканини або чохол, які вам не потрібні, ви можете їх використати для того, щоб уникнути ялинкових голок у себе на підлозі. Щільно обмотайте ялинку тканиною, зверху перев'яжіть мотузкою, шнурком або скотчем.

Спосіб четвертий: секатор та пакети

Якщо у вас пухнаста і велика ялинка, попередні три способи вам можуть не підійти. Тоді не обійтися без садового секатора: зріжте гілки якомога ближче до стовбура і складіть їх у пакет для сміття. Продовжуйте доти, доки від дерева не залишиться тільки ствольна частина. Винесіть ствол разом із усіма пакетами.

І ще одна дуже важлива порада: ялинку краще віддати на утилізацію, а не викидати у контейнер для сміття.

У Києві працює 15 пунктів прийому новорічних ялинок, повідомляє КМДА. Їхній перелік ви зможете знайти на карті .

У пунктах утилізації зелену красуню перероблять у добрива для ґрунту — мульчу. Тоді дерево принесе користь природі.

Ну, а якщо ви, після розлучення зі своєю зеленою красунею, все ще сумуватимете за ялинкою та новорічним настроєм, можете приготувати собі як компенсацію простий торт «Ялинка» з медових коржів.

Фото Pixabay

31

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Завжди їздити з увімкненими фарами та перевзувати авто в зимові шини на пів року: в Україні для водіїв підготували нововведення

Завжди їздити з увімкненими фарами та перевзувати авто в зимові шини на пів року: в Україні для водіїв підготували нововведення

сонячні батареї

У січні набули чинності нові тарифи на електрику для власників домашніх сонячних та вітрових станцій

Анна Мохонько

«Постійно комплексувала через свій зріст»: володарка найдовших ніг з Полтави перевершила рекорд Анастасії Волочкової у поперечному шпагаті

Вовчий повний місяць

«Вовчий місяць» 18 січня: що важливо знати про першу повню року і як до неї підготуватися

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.