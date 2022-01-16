Без шуму та пилу: як позбутися новорічної ялинки з мінімумом витрат сил та нервів

Новорічні свята вже майже закінчилися, салат олів'є з'їдений, а зірки вже похвалилися своїми розкішними новорічними ялинками. Настав час і нам розлучатися зі своєю зеленою красунею — адже народні традиції рекомендують винести ялинку після Хрещення.

Але як правильно позбавиться новорічної ялинки, щоб не забруднити дорогий килим і не насмітити опалими голками в коридорі? Ось чотири простих способи від сайту «Мета», як це зробити з мінімумом витрат та нервів.

Спосіб перший: поліетиленова плівка

Цей спосіб підійде тим, у кого невелика та компактна ялинка. Візьміть плівку та обмотайте дерево, підгинаючи гілки вгору. Починайте краще знизу, щоб рівномірно запакувати ялинку.

Лайфхак: купувати краще будівельну плівку, а не харчову — вона міцніша.

Спосіб другий: сміттєві пакети

Якщо у вас нема плівки — це не проблема! Щоб упакувати новорічну красуню можна скористатися мішками для сміття. Візьміть міцні пакети для сміття, один надіньте на верхівку дерева, а другий розмістіть знизу. Верхній пакет заправте в нижній, а для міцності обмотайте пакунок скотчем.

Лайфхак: для цього краще підійдуть міцні пакети для будівельного сміття, об'ємом від 160 літрів.

Спосіб третій: чохол для одягу, ковдра чи тканина

Якщо у вас є плед, ковдра, шматок тканини або чохол, які вам не потрібні, ви можете їх використати для того, щоб уникнути ялинкових голок у себе на підлозі. Щільно обмотайте ялинку тканиною, зверху перев'яжіть мотузкою, шнурком або скотчем.

Спосіб четвертий: секатор та пакети

Якщо у вас пухнаста і велика ялинка, попередні три способи вам можуть не підійти. Тоді не обійтися без садового секатора: зріжте гілки якомога ближче до стовбура і складіть їх у пакет для сміття. Продовжуйте доти, доки від дерева не залишиться тільки ствольна частина. Винесіть ствол разом із усіма пакетами.

І ще одна дуже важлива порада: ялинку краще віддати на утилізацію, а не викидати у контейнер для сміття.

У Києві працює 15 пунктів прийому новорічних ялинок, повідомляє КМДА. Їхній перелік ви зможете знайти на карті .

У пунктах утилізації зелену красуню перероблять у добрива для ґрунту — мульчу. Тоді дерево принесе користь природі.

Ну, а якщо ви, після розлучення зі своєю зеленою красунею, все ще сумуватимете за ялинкою та новорічним настроєм, можете приготувати собі як компенсацію простий торт «Ялинка» з медових коржів.

Фото Pixabay

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