«Роблю, що хочу»: популярна українська блогерка різко відреагувала на критику її оновленої зовнішності
Популярна Instagram-блогерка та багатодітна мама Софія Стужук різко відповіла передплатникам, які розкритикували її зовнішність після пластики.
«Роблю те, що хочу. Тим більше з собою та своїм тілом — це мої межі. Маю право абсолютне. І мені важливо подобатися собі насамперед. Навіть якщо мої стандарти краси поза межами звичного та нормального у соціумі», — так відповіла Стужук хейтерам.
Вона пише, що усвідомлює те, що робить. І вважає, що кожен повинен слідувати собі та своїм бажанням, якщо це не шкодить оточенню.
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Софія визнає, що навіть коли їй не все подобається у зовнішності чи вчинках свого оточення, вона про це ніколи не говорить. Якщо запитають, то свою думку намагається озвучити «максимально дбайливо та екологічно, так щоб не поранити». ⠀
Блогерка впевнена, що дорослі люди повинні розуміти, що багато речей у світі не потребують ні чиїсь думки, ні коментарів.
«Елементарно залишати свою думку при собі, якщо вона не несе нічого доброго — це ж як «отче наш», — вважає Софія.
Своїм довгим постом Стужук відповіла на «злі та грубі» коментарі щодо її фото.
«Учорашнє ранкове селфі зі свіжо підколотими опухлими губами у синцях отримало стільки коментарів з цього приводу. Саме прямих, максимально грубих та злих» , — уточнила блогерка.
Під знімком дійсно часто питали, що у Софії з губами й навіщо вона це зробила, адже природна краса набагато краща.
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Але не лише зовнішність Софії викликає критику у її передплатників. Нещодавно Стужук розкритикували за те, що вирушила на відпочинок до Буковеля, а трьох дітей залишила вдома.
Фото Instagram/sofia_stuzhuk352
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