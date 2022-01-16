«Роблю, що хочу»: популярна українська блогерка різко відреагувала на критику її оновленої зовнішності

Популярна Instagram-блогерка та багатодітна мама Софія Стужук різко відповіла передплатникам, які розкритикували її зовнішність після пластики.

«Роблю те, що хочу. Тим більше з собою та своїм тілом — це мої межі. Маю право абсолютне. І мені важливо подобатися собі насамперед. Навіть якщо мої стандарти краси поза межами звичного та нормального у соціумі», — так відповіла Стужук хейтерам.

Вона пише, що усвідомлює те, що робить. І вважає, що кожен повинен слідувати собі та своїм бажанням, якщо це не шкодить оточенню.

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Софія визнає, що навіть коли їй не все подобається у зовнішності чи вчинках свого оточення, вона про це ніколи не говорить. Якщо запитають, то свою думку намагається озвучити «максимально дбайливо та екологічно, так щоб не поранити». ⠀

Блогерка впевнена, що дорослі люди повинні розуміти, що багато речей у світі не потребують ні чиїсь думки, ні коментарів.

«Елементарно залишати свою думку при собі, якщо вона не несе нічого доброго — це ж як «отче наш», — вважає Софія.

Своїм довгим постом Стужук відповіла на «злі та грубі» коментарі щодо її фото.

«Учорашнє ранкове селфі зі свіжо підколотими опухлими губами у синцях отримало стільки коментарів з цього приводу. Саме прямих, максимально грубих та злих» , — уточнила блогерка.

Під знімком дійсно часто питали, що у Софії з губами й навіщо вона це зробила, адже природна краса набагато краща.



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Але не лише зовнішність Софії викликає критику у її передплатників. Нещодавно Стужук розкритикували за те, що вирушила на відпочинок до Буковеля, а трьох дітей залишила вдома.

Фото Instagram/sofia_stuzhuk

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