Китайські астрологи назвали роки народження людей, яких у 2022 році чекають раптові зміни

Рік Тигра за Східним гороскопом настане 1 лютого і принесе деяким знакам зодіаку несподівані зміни. Про це із посиланням на китайських астрологів пише Glamour.

Щур

1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Для представників цього знака 2022 рік обіцяє бути насиченим на події, а також успішним і яскравим — він, як каже китайський гороскоп, обіцяє зміни. Найважливіше, що необхідно пам'ятати: цього року для Щура відкривається світ можливостей, однак, щоб скористатися ними, слід зайняти активну життєву позицію.

Бик

1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Людям, народженим в ці роки, не варто забувати про відпочинок та відновлення сил. Протягом року краще вести активний спосіб життя, інакше є ризик зіткнутися із хронічними захворюваннями чи підірвати імунітет. Рекомендується освоїти будь-який вид спорту, який приноситиме задоволення. Він допоможе скидати емоції, що накопичилися. Щодо грошей, то в новому році Бикам не варто робити необдумані покупки — краще дотримуватися розумної економії.

Тигр

1926 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010. 2022

Для тих, хто народився в рік Тигра, 2022-й буде знаковим та важливим. За східним календарем він вважається роком несподіваних змін. Більшість дверей будуть для Тигра відчинені, а незримий смугастий хижак зможе підтримати представника знаку на шляху до мети.

Кіт або Заєць

1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

2022 обіцяє їм безліч дивовижних подій, більшість з яких будуть виключно вдалими. Працювати та взаємодіяти з людьми доведеться багато, тому важливу роль відіграватиме громадська думка.

У сфері здоров'я потрібно приділити окрему увагу відпочинку та сну, це підвищить вашу працездатність. Також рік Тигра допоможе деяким розпочати власну справу.

Дракон

1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Енергія Дракона відповідає енергії Тигра, тому рік буде активним, динамічним та потужним. Він точно не дасть вам занудьгувати та обіцяє несподівані знайомства та нові можливості. У 2022 році Дракон має шанс круто змінити своє життя.

Змія

1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Рік Тигра ідеально підходить для впровадження нових корисних навичок. Запорука кар'єрного успіху на цей рік проста — довга і наполеглива робота. 2022-й нагородить Змію за заслуги: Тигр дуже справедливий у таких питаннях. Сильна енергія наступного року все змінить та оцінить їхні зусилля належним чином.

Кінь

1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Перед Конем Тигр безперечно поставить глобальне завдання, а щоб його вирішити, необхідно буде почати з малого. Дуже важливо проявляти активність, цілеспрямованість і витрачати свою енергію на непотрібні відносини. У 2022 році особисте життя людей, народжених у рік Коня, здебільшого залежатиме від них самих, а не від зовнішніх обставин. Потрібно розкрити свою індивідуальність та спробувати нові образи.

Коза

1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Наступний рік принесе Козі підвищену працездатність та стабільний дохід. Гарний час, щоб реалізувати свій потенціал і піднятися кар'єрними сходами, при цьому зберігши порядок у всіх справах. Народженим під знаком Кози буває дуже складно піти на компроміс, поступитися чимось, домовитися, вони можуть вважати свою думку єдиною вірною. У 2022 році така впертість може зашкодити вам.

Мавпа

1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Гороскоп віщує, що рік буде динамічним та цікавим. Мавп чекають на зміни, якими вони при бажанні зможуть керувати. Вони можуть зачепити абсолютно все: фінанси, роботи, оточення. Невелика підказка від Тигра — у вашому житті може статися подія, де доведеться зробити вибір.

Півень

1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Тигр не принесе цьому знаку будь-яких раптових потрясінь, але будьте особливо пильними, щоб не пропустити знаки долі. Все, що відбуватиметься наступного року, зовсім не випадковість. У кар'єрній сфері є передумови для якісних змін: уважно слухайте керівництво, беріться за будь-які можливості проявити себе, виконуйте поставлені завдання та доручення — тоді просування кар'єрними сходами буде забезпечено.

Собака

1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Рік Тигра для Собаки дуже сприятливий і близький за енергією, тому залишається лише скористатися наданою можливістю. Собака та Тигр — перфекціоністи, вони намагаються позбавлятися недосконалості в житті. У 2022 році приділіть увагу проблемним областям, щоб їх полагодити. Тигр благоволить тим, хто гідно оцінює себе, поважає і себе, і оточуючих.

Кабан або Свиня

1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031

Тигр каже: зверніть свою увагу на побутові та сімейні питання, енергія господаря року допоможе розібратися з усіма проблемами, що накопичилися. Якість життя — ось на чому слід сконцентруватися. Також варто стежити за своїми емоціями: постаратися думати, перш ніж висловлюватися. Це допоможе уникати непотрібних конфліктів.

Нагадаємо, що «ФАКТИ» докладно розповіли про те, що рік прийдешній готує кожному знаку, а також попередили про те, які кардинальні зміни нам передбачили майя.

Фото Pixabay

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