Сильні молитви на Хрещення Господнє 2022: як звертатися до Бога і про що можна просити

Сьогодні починається одне з дванадцяти найбільших церковних свят — Хрещення Господа Бога та Спаса нашого Ісуса Христа. Також цей день відомий як Святе Богоявлення. Народніші назви свята — Хрещення або Йордан.

Фактично Хрещення святкують два дні: 18 та 19 січня. Так, у день напередодні — Хрещенський Святвечір — прийнято тримати суворий піст та відвідувати храм. А в сам Йордан прийнято очищати своє тіло та душу від гріхів. Найважливішим ритуалом у цьому є занурення в освячену ополонку, вода з якої зможе змити з людини тягар колишніх подій, зміцнити її віру та фізичне здоров'я.

Також два святкові дні потрібно читати особливі молитви, які мають велику силу. Вони звертаються до Господа про дарування душевних сил. Бога також просять про спасіння від хвороб, про виконання бажань і про майбутню вдачу. Вважається, що щира молитва на Хрещення Господнє має чудодійну силу і неодмінно буде почута.

Хрещенська молитва перед вживанням святої води: від хвороби та вроку

Господи Боже мій, нехай буде дар Твій святий і свята Твоя вода на залишення гріхів моїх, на просвіту розуму мого, на зміцнення душевних і тілесних сил моїх, на здоров'я душі і тіла мого, на підкорення пристрастей і недуг моїх за безмежним милосердям Твоїм. Твоя Матері та всіх святих Твоїх. Амінь!

Тропар Хрещення Господнього

Коли Ти, Господи, охристився в Йордані, явилося поклоніння Пресвятій Трійці, бо голос Отця свідчив про Тебе, називаючи Тебе улюбленим Сином, і Дух, що з'явився у вигляді голуба, підтвердив істинність цього слова. Христе Боже, що з'явився і просвітив світ, слава Тобі!

Кондак Хрещення Господнього

З'явився Ти сьогодні всьому світу; і Твоє світло, Господи, закарбувалося на нас, що свідомо оспівують Тебе: «Ти прийшов і явився, Світло неприступне!

Величення Хрещення Господнього

Прославляємо Тебе, Христе, Подавач життя, за те, що Ти нині для нас хрестився тілом від Іоанна у водах Йордану.

Хрещенська молитва: голос Господа

Голос Господа кличе на водах, кажучи: «Всі прийдіть і прийміть Христа, що з'явився, — Духа премудрості, Духа розуму, Духа страху Божого.

Хрещенська молитва: на виконання бажань

Господи Ісусе Христе, Сину Божий. Не прогнівайся на моє серцеве прохання, але й не відмов у нескінченній милості. Благослови мене на виконання бажання і відкинь усі чортові прірви. Нехай усе задумане збудеться і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь!

Хрещенська молитва: на удачу та достаток .

У ніч підводжуся, воду святу беру. Свята водичка, свята нічко, освятіть душу і тіло, приступіть, ангели, крилами тихими осініть, мир Божий принесіть, Бога до мого дому приведіть.

Бога привітаю, Бога за стіл саджу, Пресвятій Богородиці та Іоанну Предтечі молюся: Хрестителю Христовому, чесному Предтечу, крайньому пророче, першому мученику, постникам і пустельникам наставнику, чистоті вчителю та ближньому друже Христовому!

Тя благаю, і тобі вдаючись не відкинь мене від твого заступу, не залиши мене гріхів, що впали багатьма; віднови душу мою покаянням, як другим хрещенням; очисти мене, гріхи опоганеного, і примуси дослухатися, бо нікчемно входить, у Царство Небесне. Амінь!

Нагадаємо, що сьогодні, 18 січня, напередодні Хрещення у православних — Голодна кутя. Цілий день віруючі не їдять, а коли в небі засяє перша зірка, сідають за стіл, на який ставлять лише пісні страви та обов'язкові кутю та узвар. У храмах увечері проводять службу та освячують воду, яка, на думку віруючих, має велику силу та не втрачає її протягом року.

Фото Pixabay

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