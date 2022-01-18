З Водохресним святвечором! Красиві вітання у віршах, прозі, листівках та картинках
Сьогодні — 18 січня — Хрещенський Святвечір. У цей день починається одне з дванадцяти найбільших церковних свят — Хрещення Господнє, яке також відоме як Святе Богоявлення, Водохреще, Хрещення або Йордан.
Цього дня віруючі намагаються очистити душу та тіло, зміцнити віру та фізичне здоров'я. В цей день не можна сваритися і бути в поганому настрої. У Хрещення рекомендується підносити молитви Господу Богу і робити це потрібно тільки в хорошому настрої. Якщо ви з кимось у сварці — постарайтеся помиритися з цією людиною. А передати добрий настрій вашим рідним та близьким допоможуть святкові листівки та побажання.
Десять привітань з Хрещенням та Водохресним Святвечором у віршах
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З Хрещенням Господнім Вас вітаю
І ангелів-охоронців бажаю.
Хай світиться від радості душа,
Хай буде життя світле і хороше
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З Водохрещем Вас вітаю
І благодаті дому Вашому бажаю,
Нехай геть йдуть проблеми та напасті,
А залишається мир в душі, тепло та щастя!
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Пусть Крещенская вода
Смоет хвори в одночасье
И добавит без труда
В Вашу жизнь добро и счастье!
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Святое Крещенье стоит на пороге.
Сочельник сегодня, помолимся Богу,
Сердца чтоб и души для веры открылись,
Крещенской водою тела чтоб умылись.
Святою сегодня ведь станет вода,
Здоровья и сил нам прибавит она!
С Крещенским сочельником вас поздравляю.
Здоровья вам крепкого, счастья желаю.
Желаю вам долгих и радостных лет,
Без горя, печалей и всяческих бед!
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З Водохрещем вас вітаю,
Здоров'я великого бажаю,
Нехай життя ваше буде щасливе,
І добрими — думки та справи.
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Вас Сочельником крещенским
Поздравляю я сейчас,
Счастья и добра желаю
В этот дивный, славный час.
Мира вам, добра, удачи,
Сил и здравия всегда,
Мысли темные и смута
Пусть не тронут никогда.
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В Крещенский сочельник волшебный
Желаю вам света, добра!
Пусть в доме царит мир и нежность,
Любовь чтобы в сердце жила.
Любимых своих обнимите,
Простите обиды и зло.
Кристальность души сохраните,
Пусть Ангел от бед укрывает крылом!
***
Вот и Крещение на носу,
Чудесный праздник к нам идет!
Пусть белую лишь полосу
Всем нам он в жизни принесет!
Желаю мира вам, добра,
И чистоты святой водицы!
И в прорубь с самого утра
Вы не забудьте погрузиться!
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В канун Крещения желаю
Тебе на счастье погадать,
Наворожить себе удачу,
Любовь и счастье предсказать.
Пускай все сбудутся прогнозы,
Красивой будет жизнь пускай,
А чтоб сложилось все удачно,
Ты в прорубь с головой ныряй.
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В Крещенский сочельник помолимся Богу,
Чтоб мысли направил и дал нам дорогу!
Чтобы мы никогда не болели,
Чтобы красиво, медленно старели!
Чтоб нашим миром правила любовь,
Чтобы дарить тепло друг другу вновь,
Чтоб доброта в нас не иссякла,
И, если нужно, помогли мы всякому!
Топ-10 теплих хрещенських побажань
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З Водохрещем! Любові, благополуччя, миру та душевного тепла. Нехай і в домі, і в серці, і в житті буде радість! Бажаю, щоб світла надія ніколи не давала зневіритися, щоб добра віра завжди додавала сил!
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Поздравляем с Крещением Господним! Пусть чистая, крещенская вода унесет с собой все неприятности и принесет крепкое здоровье и чистоту мыслей, чтобы жизнь была счастливой и радостной!
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Нехай в святвечір водохресний чиста свята вода змиє печалі і негаразди, а перша зірка запалиться, ставши символом нових перемог і перспектив. Миру у вашому домі, тепла в серці, коханих і рідних осіб поруч і віри в те, що все в житті складеться просто чудово.
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Пускай в святой сочельник, в вашем доме будет уютно светло и тепло. Пускай к вам постучится самое настоящее счастье. Примите его в ваш дом, семью, сердца и души. Пускай оно всегда соседствует с любовью, удачей, радостью и успехом. Желаю здоровья, которое никогда не иссякнет, благополучия на сто лет вперед и много, много добра. С праздником!
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Нехай Хрещення Господнє змиє все погане та принесе в життя все найкраще. Хай подарує міцне здоров'я, нескінченне щастя та бажаний успіх, а головне, стане приводом для радісних подій цього року!
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В Крещенский сочельник желаю добра и уюта, здоровья и сил, терпимости и надежды, веры и знаний, любви и понимания родных, счастья и благодати, достатка и смелости для принятия верных решений! Пусть Бог хранит твою семью, пусть оберегает Он тебя от бед.
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Вітаємо зі світлим і радісним святом — Водохресним святвечором! Нехай бурею сміху і веселощів пронесеться це свято! Світлих надій, щирості і радості. Будьте здорові, живіть в теплі, затишку і достатку! Всього вам найкращого, доброго і бажаного!
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Поздравляю с Крещенским сочельником! Хочу пожелать, чтобы здоровье было крепким, как январские морозы, улыбка яркой, как январское солнце, а помыслы светлыми, как январский день. Чтобы семья была крепкой и жила в достатке, чтобы все желания и мечты исполнялись. С праздником!
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У Водохресний святвечір від щирого серця бажаю щирих почуттів і світлої радості, доброго дива і благополуччя, щедрих подарунків і затишної сімейної атмосфери, міцного здоров'я і великого щастя.
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От всей души в Крещенский сочельник желаю светлых побуждений и добрых стремлений, искренних надежд и истинных чувств. Желаю скинуть весь ненужный балласт жизни, избавиться от неприятных ощущений и плохих воспоминаний, наполнить себя вдохновением, продолжить свой путь с верой в душе и любовью в сердце.
Вітальні листівки на Водохреще та Святвечір — для рідних та близьких
Нагадаємо, що в день, напередодні Водохреще, 18 січня, віруючі зазвичай тримають суворий піст. Саме тому Святвечір ще називають Голодною Кутею .
Фото з Інтернету43
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