З Водохресним святвечором! Красиві вітання у віршах, прозі, листівках та картинках

Сьогодні — 18 січня — Хрещенський Святвечір. У цей день починається одне з дванадцяти найбільших церковних свят — Хрещення Господнє, яке також відоме як Святе Богоявлення, Водохреще, Хрещення або Йордан.

Цього дня віруючі намагаються очистити душу та тіло, зміцнити віру та фізичне здоров'я. В цей день не можна сваритися і бути в поганому настрої. У Хрещення рекомендується підносити молитви Господу Богу і робити це потрібно тільки в хорошому настрої. Якщо ви з кимось у сварці — постарайтеся помиритися з цією людиною. А передати добрий настрій вашим рідним та близьким допоможуть святкові листівки та побажання.

Десять привітань з Хрещенням та Водохресним Святвечором у віршах

***

З Хрещенням Господнім Вас вітаю

І ангелів-охоронців бажаю.

Хай світиться від радості душа,

Хай буде життя світле і хороше

***

З Водохрещем Вас вітаю

І благодаті дому Вашому бажаю,

Нехай геть йдуть проблеми та напасті,

А залишається мир в душі, тепло та щастя!

***

Пусть Крещенская вода

Смоет хвори в одночасье

И добавит без труда

В Вашу жизнь добро и счастье!

***

Святое Крещенье стоит на пороге.

Сочельник сегодня, помолимся Богу,

Сердца чтоб и души для веры открылись,

Крещенской водою тела чтоб умылись.

Святою сегодня ведь станет вода,

Здоровья и сил нам прибавит она!

С Крещенским сочельником вас поздравляю.

Здоровья вам крепкого, счастья желаю.

Желаю вам долгих и радостных лет,

Без горя, печалей и всяческих бед!

***

З Водохрещем вас вітаю,

Здоров'я великого бажаю,

Нехай життя ваше буде щасливе,

І добрими — думки та справи.

***

Вас Сочельником крещенским

Поздравляю я сейчас,

Счастья и добра желаю

В этот дивный, славный час.

Мира вам, добра, удачи,

Сил и здравия всегда,

Мысли темные и смута

Пусть не тронут никогда.

***

В Крещенский сочельник волшебный

Желаю вам света, добра!

Пусть в доме царит мир и нежность,

Любовь чтобы в сердце жила.

Любимых своих обнимите,

Простите обиды и зло.

Кристальность души сохраните,

Пусть Ангел от бед укрывает крылом!

***

Вот и Крещение на носу,

Чудесный праздник к нам идет!

Пусть белую лишь полосу

Всем нам он в жизни принесет!

Желаю мира вам, добра,

И чистоты святой водицы!

И в прорубь с самого утра

Вы не забудьте погрузиться!

***

В канун Крещения желаю

Тебе на счастье погадать,

Наворожить себе удачу,

Любовь и счастье предсказать.

Пускай все сбудутся прогнозы,

Красивой будет жизнь пускай,

А чтоб сложилось все удачно,

Ты в прорубь с головой ныряй.

***

В Крещенский сочельник помолимся Богу,

Чтоб мысли направил и дал нам дорогу!

Чтобы мы никогда не болели,

Чтобы красиво, медленно старели!

Чтоб нашим миром правила любовь,

Чтобы дарить тепло друг другу вновь,

Чтоб доброта в нас не иссякла,

И, если нужно, помогли мы всякому!

Топ-10 теплих хрещенських побажань

***

З Водохрещем! Любові, благополуччя, миру та душевного тепла. Нехай і в домі, і в серці, і в житті буде радість! Бажаю, щоб світла надія ніколи не давала зневіритися, щоб добра віра завжди додавала сил!

***

Поздравляем с Крещением Господним! Пусть чистая, крещенская вода унесет с собой все неприятности и принесет крепкое здоровье и чистоту мыслей, чтобы жизнь была счастливой и радостной!

***

Нехай в святвечір водохресний чиста свята вода змиє печалі і негаразди, а перша зірка запалиться, ставши символом нових перемог і перспектив. Миру у вашому домі, тепла в серці, коханих і рідних осіб поруч і віри в те, що все в житті складеться просто чудово.

***

Пускай в святой сочельник, в вашем доме будет уютно светло и тепло. Пускай к вам постучится самое настоящее счастье. Примите его в ваш дом, семью, сердца и души. Пускай оно всегда соседствует с любовью, удачей, радостью и успехом. Желаю здоровья, которое никогда не иссякнет, благополучия на сто лет вперед и много, много добра. С праздником!

***

Нехай Хрещення Господнє змиє все погане та принесе в життя все найкраще. Хай подарує міцне здоров'я, нескінченне щастя та бажаний успіх, а головне, стане приводом для радісних подій цього року!

***

В Крещенский сочельник желаю добра и уюта, здоровья и сил, терпимости и надежды, веры и знаний, любви и понимания родных, счастья и благодати, достатка и смелости для принятия верных решений! Пусть Бог хранит твою семью, пусть оберегает Он тебя от бед.

***

Вітаємо зі світлим і радісним святом — Водохресним святвечором! Нехай бурею сміху і веселощів пронесеться це свято! Світлих надій, щирості і радості. Будьте здорові, живіть в теплі, затишку і достатку! Всього вам найкращого, доброго і бажаного!

***

Поздравляю с Крещенским сочельником! Хочу пожелать, чтобы здоровье было крепким, как январские морозы, улыбка яркой, как январское солнце, а помыслы светлыми, как январский день. Чтобы семья была крепкой и жила в достатке, чтобы все желания и мечты исполнялись. С праздником!

***

У Водохресний святвечір від щирого серця бажаю щирих почуттів і світлої радості, доброго дива і благополуччя, щедрих подарунків і затишної сімейної атмосфери, міцного здоров'я і великого щастя.

***

От всей души в Крещенский сочельник желаю светлых побуждений и добрых стремлений, искренних надежд и истинных чувств. Желаю скинуть весь ненужный балласт жизни, избавиться от неприятных ощущений и плохих воспоминаний, наполнить себя вдохновением, продолжить свой путь с верой в душе и любовью в сердце.

Вітальні листівки на Водохреще та Святвечір — для рідних та близьких

Нагадаємо, що в день, напередодні Водохреще, 18 січня, віруючі зазвичай тримають суворий піст. Саме тому Святвечір ще називають Голодною Кутею .

Фото з Інтернету

43

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter