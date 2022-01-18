У Києві облаштували локації для святкування Водохрещі: де можна безпечно пірнути у ополонку
У середу, 19 січня, коли церква святкує Хрещення Господнє, у Києві можна буде поринути у ополонку, вибравши одну з 15-ти локацій.
Як повідомляють у КМДА, на кожній з цих локацій з 9:00 до 18:00 чергуватимуть рятувальники:
- Зона відпочинку «Дитяча», Дніпровський район, р. Дніпро, Венеціанський острів.
- «Венеція», Дніпровський район, р. Дніпро, острів Долобецький.
- «Наталка», Оболонський район, затока Наталка, вул. Прирічна.
- «Наталка 2» (парк).
- «Галерна», Голосіївський район, вул. Набережно-Корчуватська.
- «Предмістна Слобідка», Дніпровський район, р. Дніпро, Венеціанський острів.
- «Тельбін», Дніпровський район, вул. Тичини.
- «Райдуга», Дніпровський район, вул. Райдужна, озеро Веселка.
- «Троєщина», Деснянський район, вул. Оноре де Бальзака.
- «Пуща-Водиця», Оболонський район, ставок № 8 на р. Горенка.
- «Вербне», Оболонський район, озеро Вербне, вул. Приозерна.
- «Центральна», Дніпровський район, р. Дніпро, острів Труханів.
- Озеро Йорданське, Оболонський район, вул. Йорданська-просп. Оболонський.
- «Веселка», Дніпровський район, вул. Микільсько-Слобідська, 7.
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«Чорторий», Деснянський район, р. Дніпро, острів Муромець.
Тим, хто вирішив поринути, не радять йти у воду без підготовки та тривалого загартовування. Пирнати в ополонку можна тільки після дозволу лікаря.
Не можна пірнати у місцях, де немає можливості отримати медичну допомогу у разі потреби.
Не рекомендується також вживати алкоголь — ані до купання у холодній воді, ані після. Такі напої прискорюють охолодження тіла та збільшують ризик раптового загострення серцево-судинних захворювань. Краще пити чай, каву чи з'їсти гарячий суп.
«Не робіть різких рухів. Заходити у воду слід повільно, дослухаючись до організму. Швидко забігати у воду заборонено — можна вдаритися головою об кригу або влаштувати стрес організму», — йдеться у повідомленні.
Зайшовши у воду до пояса, слід повернутись обличчям до берега і кілька разів зануритися, присідаючи.
На берег слід виходити обережно — найчастіше люди травмуються біля берега, послизнувшися.
Одяг для походу до ополонки краще вибирати вільний — щільно облягаючий одяг призводить до того, що людина швидше охолоджується.
Минулого року багато відомих людей занурювалися в ополонку та викладали фото у соціальні мережі. А «улюбленець» вовчиць Олег Винник, наприклад, обмежився лише фоткою рюкзака та шапки, залишених на снігу.
Гурт «ВВ» презентував у лютому 2021 року кліп «Лазня» — музиканти показали, як святкують Хрещення: парилися у лазні, співали, танцювали, а потім голими стрибали у ополонку.
А боксера Олександра Усіка в ополонку тричі занурював священик.
Стрибав в ополонку і столичний міський голова Віталій Кличко.
Ексклюзивний матеріал «Голодна кутя напередодні Водохреща: традиції та обряди Водохрещі і що потрібно і чого не слід робити 18 січня» читайте на сайті «ФАКТІВ».
Фото із сайту КМДА28
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