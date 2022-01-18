У Києві облаштували локації для святкування Водохрещі: де можна безпечно пірнути у ополонку

У середу, 19 січня, коли церква святкує Хрещення Господнє, у Києві можна буде поринути у ополонку, вибравши одну з 15-ти локацій.

Як повідомляють у КМДА, на кожній з цих локацій з 9:00 до 18:00 чергуватимуть рятувальники:

Зона відпочинку «Дитяча», Дніпровський район, р. Дніпро, Венеціанський острів.

«Венеція», Дніпровський район, р. Дніпро, острів Долобецький.

«Наталка», Оболонський район, затока Наталка, вул. Прирічна.

«Наталка 2» (парк).

«Галерна», Голосіївський район, вул. Набережно-Корчуватська.

«Предмістна Слобідка», Дніпровський район, р. Дніпро, Венеціанський острів.

«Тельбін», Дніпровський район, вул. Тичини.

«Райдуга», Дніпровський район, вул. Райдужна, озеро Веселка.

«Троєщина», Деснянський район, вул. Оноре де Бальзака.

«Пуща-Водиця», Оболонський район, ставок № 8 на р. Горенка.

«Вербне», Оболонський район, озеро Вербне, вул. Приозерна.

«Центральна», Дніпровський район, р. Дніпро, острів Труханів.

Озеро Йорданське, Оболонський район, вул. Йорданська-просп. Оболонський.

«Веселка», Дніпровський район, вул. Микільсько-Слобідська, 7.

«Чорторий», Деснянський район, р. Дніпро, острів Муромець.



Тим, хто вирішив поринути, не радять йти у воду без підготовки та тривалого загартовування. Пирнати в ополонку можна тільки після дозволу лікаря.

Не можна пірнати у місцях, де немає можливості отримати медичну допомогу у разі потреби.

Не рекомендується також вживати алкоголь — ані до купання у холодній воді, ані після. Такі напої прискорюють охолодження тіла та збільшують ризик раптового загострення серцево-судинних захворювань. Краще пити чай, каву чи з'їсти гарячий суп.

«Не робіть різких рухів. Заходити у воду слід повільно, дослухаючись до організму. Швидко забігати у воду заборонено — можна вдаритися головою об кригу або влаштувати стрес організму», — йдеться у повідомленні.

Зайшовши у воду до пояса, слід повернутись обличчям до берега і кілька разів зануритися, присідаючи.

На берег слід виходити обережно — найчастіше люди травмуються біля берега, послизнувшися.

Одяг для походу до ополонки краще вибирати вільний — щільно облягаючий одяг призводить до того, що людина швидше охолоджується.

Минулого року багато відомих людей занурювалися в ополонку та викладали фото у соціальні мережі. А «улюбленець» вовчиць Олег Винник, наприклад, обмежився лише фоткою рюкзака та шапки, залишених на снігу.

Фото Олега Винника

Гурт «ВВ» презентував у лютому 2021 року кліп «Лазня» — музиканти показали, як святкують Хрещення: парилися у лазні, співали, танцювали, а потім голими стрибали у ополонку.

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А боксера Олександра Усіка в ополонку тричі занурював священик.

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Стрибав в ополонку і столичний міський голова Віталій Кличко.

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Ексклюзивний матеріал «Голодна кутя напередодні Водохреща: традиції та обряди Водохрещі і що потрібно і чого не слід робити 18 січня» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото із сайту КМДА

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