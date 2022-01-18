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Суспільство та люди

У Києві облаштували локації для святкування Водохрещі: де можна безпечно пірнути у ополонку

11:12 18 січня 2022
Ополонка

У середу, 19 січня, коли церква святкує Хрещення Господнє, у Києві можна буде поринути у ополонку, вибравши одну з 15-ти локацій.

Як повідомляють у КМДА, на кожній з цих локацій з 9:00 до 18:00 чергуватимуть рятувальники:

  • Зона відпочинку «Дитяча», Дніпровський район, р. Дніпро, Венеціанський острів.
  • «Венеція», Дніпровський район, р. Дніпро, острів Долобецький.
  • «Наталка», Оболонський район, затока Наталка, вул. Прирічна.
  • «Наталка 2» (парк).
  • «Галерна», Голосіївський район, вул. Набережно-Корчуватська.
  • «Предмістна Слобідка», Дніпровський район, р. Дніпро, Венеціанський острів.
  • «Тельбін», Дніпровський район, вул. Тичини.
  • «Райдуга», Дніпровський район, вул. Райдужна, озеро Веселка.
  • «Троєщина», Деснянський район, вул. Оноре де Бальзака.
  • «Пуща-Водиця», Оболонський район, ставок № 8 на р. Горенка.
  • «Вербне», Оболонський район, озеро Вербне, вул. Приозерна.
  • «Центральна», Дніпровський район, р. Дніпро, острів Труханів.
  • Озеро Йорданське, Оболонський район, вул. Йорданська-просп. Оболонський.
  • «Веселка», Дніпровський район, вул. Микільсько-Слобідська, 7.
  • «Чорторий», Деснянський район, р. Дніпро, острів Муромець.

Тим, хто вирішив поринути, не радять йти у воду без підготовки та тривалого загартовування. Пирнати в ополонку можна тільки після дозволу лікаря.

Не можна пірнати у місцях, де немає можливості отримати медичну допомогу у разі потреби.

Не рекомендується також вживати алкоголь — ані до купання у холодній воді, ані після. Такі напої прискорюють охолодження тіла та збільшують ризик раптового загострення серцево-судинних захворювань. Краще пити чай, каву чи з'їсти гарячий суп.

«Не робіть різких рухів. Заходити у воду слід повільно, дослухаючись до організму. Швидко забігати у воду заборонено — можна вдаритися головою об кригу або влаштувати стрес організму», — йдеться у повідомленні.

Зайшовши у воду до пояса, слід повернутись обличчям до берега і кілька разів зануритися, присідаючи.

На берег слід виходити обережно — найчастіше люди травмуються біля берега, послизнувшися.

Одяг для походу до ополонки краще вибирати вільний — щільно облягаючий одяг призводить до того, що людина швидше охолоджується.

Минулого року багато відомих людей занурювалися в ополонку та викладали фото у соціальні мережі. А «улюбленець» вовчиць Олег Винник, наприклад, обмежився лише фоткою рюкзака та шапки, залишених на снігу.

Фото Олега Винника

Гурт «ВВ» презентував у лютому 2021 року кліп «Лазня» — музиканти показали, як святкують Хрещення: парилися у лазні, співали, танцювали, а потім голими стрибали у ополонку.

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А боксера Олександра Усіка в ополонку тричі занурював священик.

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Стрибав в ополонку і столичний міський голова Віталій Кличко.

Скріншот

Ексклюзивний матеріал «Голодна кутя напередодні Водохреща: традиції та обряди Водохрещі і що потрібно і чого не слід робити 18 січня» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото із сайту КМДА

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