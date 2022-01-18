«Це буде добре»: Дмитро Гордон розповів про своє нове політичне ток-шоу у YouTube

Журналіст Дмитро Гордон заявив, що 27 січня на YouTube-каналі «Дмитро Гордон» вийде перший випуск його власного політичного ток-шоу.

Про це він розповів у прямому ефірі телеканалу «Україна 24». За словами журналіста, надалі ток-шоу транслюватиметься щотижня по четвергах, вестиме його Гордон з дружиною, головною редакторкою інтернет-видання «ГОРДОН» Олесею Бацман.

«У мене будуть топ-фігури світової політики, української насамперед. Це буде цікаво. Я впевнений, що мільйони людей у всьому світі будуть із завмиранням серця дивитись це ток-шоу, бо це буде від серця, це буде цікаво, це буде здорово. Поганого я робити не вмію. Це буде добре», — сказав Гордон.

Журналіст також підкреслив, що випускатиме програму на власні гроші, а заробляти планує на рекламі та монетизації контенту у YouTube.

«Це ток-шоу буде вільним, незалежним, воно буде проводитися повністю на мої гроші і ніхто не зможе мені говорити: „Це показуй, а це не показуй. Цього бери, а цього не бери“. Це називається свобода», — зазначив журналіст.

Як відомо, зараз у журналіста два YouTube-канали: канал «Дмитро Гордон» він створив 19 червня 2011 року, а канал «В гостях у Гордона» — через рік, 20 червня 2012-го. На першому каналі він публікує інтерв'ю, які сам дає іншим журналістам, відеозвернення на актуальні теми, випуски програми «ГОРДОН», а також проводить прямі трансляції, під час яких спілкується з фоловерами.

На другому каналі Гордон викладає інтерв'ю з видатними сучасниками — акторами, режисерами, письменниками, спортсменами, політиками, науковцями — записаними у рамках проекту «В гостях у Дмитра Гордона». На першому каналі зараз 1,67 млн. підписників, на другому — 2,33 млн.

Раніше журналіст заявив, що у 2019 році він «наполегливо агітував» за чинного президента Володимира Зеленського, проте «більше не пов'язує з ним надії на реформування України».

Фото Дмитра Гордона із соціальних мереж

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