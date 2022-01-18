В Одесі помер найстаріший фтизіатр України, який присвятив понад 60 років боротьбі з туберкульозом

В Одесі на 92-му році життя помер найстаріший фтизіатр України, заслужений лікар, кандидат медичних наук Леонід Авербух.

Як повідомляє «Думська», прощання з видатним медиком відбудеться у середу, 19 січня, о 10:30 за адресою Фонтанська дор., 9б.

Леонід Григорович Авербух народився в Одесі у 1930 році. Він закінчив Одеський медичний інститут, працював у протитуберкульозних закладах міста. Трудовий стаж фтизіатра — понад 60 років. Протягом 45 років медик завідував консультативним відділенням Одеського обласного протитуберкульозного диспансеру.

Леонід Авербух був серед розробників найважливіших документів на законодавчому рівні, зокрема, закону про боротьбу з туберкульозом.

Разом із колективом учених він видав Атлас поширеності туберкульозу в Україні, а 30 років тому відкрив на власні кошти музей історії боротьби з туберкульозом.

Леонід Григорович був членом Національної спілки журналістів України, літератором, почесним членом Всесвітнього клубу одеситів.

Нагадаємо, що 16 січня у Києві попрощалися із померлим колишнім головою Служби безпеки України Леонідом Деркачем.

Фото «Думської»

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