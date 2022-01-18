28.24 / 28.53 32.08 / 32.49
Київ: -3
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

В Одесі помер найстаріший фтизіатр України, який присвятив понад 60 років боротьбі з туберкульозом

12:45 18 січня 2022
Леонід Авербух

В Одесі на 92-му році життя помер найстаріший фтизіатр України, заслужений лікар, кандидат медичних наук Леонід Авербух.

Як повідомляє «Думська», прощання з видатним медиком відбудеться у середу, 19 січня, о 10:30 за адресою Фонтанська дор., 9б.

Леонід Григорович Авербух народився в Одесі у 1930 році. Він закінчив Одеський медичний інститут, працював у протитуберкульозних закладах міста. Трудовий стаж фтизіатра — понад 60 років. Протягом 45 років медик завідував консультативним відділенням Одеського обласного протитуберкульозного диспансеру.

Леонід Авербух був серед розробників найважливіших документів на законодавчому рівні, зокрема, закону про боротьбу з туберкульозом.

Разом із колективом учених він видав Атлас поширеності туберкульозу в Україні, а 30 років тому відкрив на власні кошти музей історії боротьби з туберкульозом.

Леонід Григорович був членом Національної спілки журналістів України, літератором, почесним членом Всесвітнього клубу одеситів.

Нагадаємо, що 16 січня у Києві попрощалися із померлим колишнім головою Служби безпеки України Леонідом Деркачем.

Фото «Думської»

126

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Підвищена пенсія в Україні

Підвищення пенсій навесні: кому додадуть 400 грн, а хто отримуватиме на цілих півтисячі більше

тисяча

«Ковідну тисячу» зможуть отримати діти та пенсіонери: на що можна буде витратити гроші

Китайські астрологи назвали роки народження людей, яких у 2022 році чекають раптові зміни

Китайські астрологи назвали роки народження людей, яких у 2022 році чекають раптові зміни

соус

Хоч у салат, хоч на бутерброди: рецепт соусу, який замінить будь-який майонез

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.