Красиві вітання з Водохреще: вірші, смс та листівки

Настає одне з найсвітліших християнських свят — Хрещення Господа нашого Ісуса Христа, який у народі ще називають Водохреще або Йордан. Цей день прийнято зустрічати з чистими помислами та піднесеними думками. Це день духовного очищення та боротьби з поганою мирською, день прощення та покаяння. Тому рекомендується поводити свято у молитвах та з гарним настроєм.

Святкувати Водохреще починають увечері 18 січня — у Водохрещений Святвечір. У цей день віруючі дотримуються суворої посади аж до вечері. А 19 січня проводиться один із найважливіших ритуалів для очищення душі та тіла: купання в ополонці. У народі здавна вважалося, що купання на Водохреща зміцнює імунітет, допомагає зцілитися від хвороб та забезпечує захист від недуг на цілий рік, а також очищує душу від гріхів.

Після святкової літургії, урочистої трапези та освіжаючого купання, природно хочеться поділитися своїм піднесеним настроєм з усіма оточуючими. І зробити це можна не лише при особистій зустрічі, але також у смс чи месенджері. Ми зібрали побажання та привітання, які добре підійдуть для мобільного спілкування у хрещенський день та допоможуть підняти настрій вашим рідним та близьким.

Привітання з Водохрещем у віршах

***

У великий день Хрещення

На щастя побажати.

І від Господа прощення

Щоб не довго чекати.

Не забудьте помолитись

Щоб він вас почув.

Та святою водою вмитися

Щоб добріше був.

***

Вас з Хрещенням вітаю,

Щастя і добра бажаю,

Богатирського здоров'я,

А ще удач із любов'ю.

Нехай завжди у всьому щастить

Вам на сотню років уперед.

***

З Хрещенням вітаю щиро!

Щоб жили всі щасливо,

У мирі, злагоді, любові,

Достатку і здоров'я.

Ангел хай охороняє,

І Господь благословляє.

Радості і благодаті,

Щастя щоб було у хаті!

***

Хрещенські морози

Сьогодні за вікном,

Бажаю вам здоров'я

І радості вам в дом.

***

З великим святом землі

Господнього Хрещення,

З ним пожвавлення води

І в душах очищення.

***

Нехай Хрещенські морози

Вмить проженуть ваші сльози!

Серця нехай розтане лід!

І веселим буде рік.

***

З Хрещенням Господнім вітаю.

Усіх благ земних душі твоїй бажаю.

Жити радісно, легко, без задрісті,

Щоб думки та справи були чисті.



***

З Хрещенням Господнім

Сердечно вітаю.

Любов нехай у дім приходить,

Надієй окриляє.

***

Вам бажаю я в Хрещення

Від лихого визволення.

Нехай Господь вас захистить,

А дім ваш світ лиш прихистить.

Хрещенські побажання у прозі

***

Вітаємо зі світлим святом Хрещення Господнього! Нехай чиста, хрещенська вода омиє і забере з собою всі біди, смутки та хвороби. Нехай принесе з собою міцне здоров'я та чистоту думок, щоб Ваше життя було щасливим і радісним.

***

На Хрещення святою водою треба вмитися кожному з нас! Вона очистить душу, тіло, подарує нам надію та найсвітлішу віру. Нехай це святе свято наповнить затишком, добром, теплом і любов'ю ваш будинок, а ваші близькі знайдуть щастя! Вітаю з Водохрещем!

***

Вітаю вас із Хрещенням Господнім! Бажаю вам і вашим близьким здоров'я, і нехай вас береже Бог кожен день і кожну годину! Нехай ваше серце завжди буде чистим та світлим, а душа сяє від чистої віри! Нехай ваше життя буде світлим, і висвітлює ваш шлях — світло вашої душі. Нехай ваші добрі справи завжди вас радують і завжди обертаються вам великим щастям.

***

Святою водицею в Господнє Хрещення змиваємо з душі та серця все горе, всі печалі та негаразди. Я бажаю вам у це світле свято міцного кохання, здоров'я. Бажаю, щоб Божа благодать у всьому вам допомагала, а янголятко спрямовувало, захищало та примножувало віру та надію! Вітаю з Водохрещем!

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Бажаю вам у Хрещення спокою, миру, і щоб свята вода назавжди змиє усі ваші біди та нещастя! Бажаю сповна міцного здоров'я, і нехай ваша душа стане вічним притулком для доброти, тепла, людинолюбства. Вітаю з Хрещенням Господнім!

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У січневий день, на Хрещення Господнє, я бажаю, щоб холодна вода змила з вас горе, печаль і всі проблеми. Що б не сталося у вашому житті, нехай Господь вас зберігає та оберігає, а також — обдаровує щастям, здоров'ям, силою віри та бадьорістю!

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З Хрещенням Господнім! Кохання, благополуччя, миру та душевного тепла. Нехай і в домі, і в серці, і в житті буде достаток. Нехай смуток, тривоги і образи змиє освячена вода. Бажаю, щоб світла надія ніколи не давала опуститися твоїм крилам, щоби добра віра завжди додавала сил.

Нагадуємо, що на хрещення прийнято загадувати бажання і чекати на їх виконання, а купатися в ополонці потрібно обережно і з дотриманням лікарських рекомендацій.

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