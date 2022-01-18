Красиві вітання з Водохреще: вірші, смс та листівки
Настає одне з найсвітліших християнських свят — Хрещення Господа нашого Ісуса Христа, який у народі ще називають Водохреще або Йордан. Цей день прийнято зустрічати з чистими помислами та піднесеними думками. Це день духовного очищення та боротьби з поганою мирською, день прощення та покаяння. Тому рекомендується поводити свято у молитвах та з гарним настроєм.
Святкувати Водохреще починають увечері 18 січня — у Водохрещений Святвечір. У цей день віруючі дотримуються суворої посади аж до вечері. А 19 січня проводиться один із найважливіших ритуалів для очищення душі та тіла: купання в ополонці. У народі здавна вважалося, що купання на Водохреща зміцнює імунітет, допомагає зцілитися від хвороб та забезпечує захист від недуг на цілий рік, а також очищує душу від гріхів.
Після святкової літургії, урочистої трапези та освіжаючого купання, природно хочеться поділитися своїм піднесеним настроєм з усіма оточуючими. І зробити це можна не лише при особистій зустрічі, але також у смс чи месенджері. Ми зібрали побажання та привітання, які добре підійдуть для мобільного спілкування у хрещенський день та допоможуть підняти настрій вашим рідним та близьким.
Привітання з Водохрещем у віршах
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У великий день Хрещення
На щастя побажати.
І від Господа прощення
Щоб не довго чекати.
Не забудьте помолитись
Щоб він вас почув.
Та святою водою вмитися
Щоб добріше був.
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Вас з Хрещенням вітаю,
Щастя і добра бажаю,
Богатирського здоров'я,
А ще удач із любов'ю.
Нехай завжди у всьому щастить
Вам на сотню років уперед.
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З Хрещенням вітаю щиро!
Щоб жили всі щасливо,
У мирі, злагоді, любові,
Достатку і здоров'я.
Ангел хай охороняє,
І Господь благословляє.
Радості і благодаті,
Щастя щоб було у хаті!
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Хрещенські морози
Сьогодні за вікном,
Бажаю вам здоров'я
І радості вам в дом.
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З великим святом землі
Господнього Хрещення,
З ним пожвавлення води
І в душах очищення.
***
Нехай Хрещенські морози
Вмить проженуть ваші сльози!
Серця нехай розтане лід!
І веселим буде рік.
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З Хрещенням Господнім вітаю.
Усіх благ земних душі твоїй бажаю.
Жити радісно, легко, без задрісті,
Щоб думки та справи були чисті.
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З Хрещенням Господнім
Сердечно вітаю.
Любов нехай у дім приходить,
Надієй окриляє.
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Вам бажаю я в Хрещення
Від лихого визволення.
Нехай Господь вас захистить,
А дім ваш світ лиш прихистить.
Хрещенські побажання у прозі
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Вітаємо зі світлим святом Хрещення Господнього! Нехай чиста, хрещенська вода омиє і забере з собою всі біди, смутки та хвороби. Нехай принесе з собою міцне здоров'я та чистоту думок, щоб Ваше життя було щасливим і радісним.
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На Хрещення святою водою треба вмитися кожному з нас! Вона очистить душу, тіло, подарує нам надію та найсвітлішу віру. Нехай це святе свято наповнить затишком, добром, теплом і любов'ю ваш будинок, а ваші близькі знайдуть щастя! Вітаю з Водохрещем!
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Вітаю вас із Хрещенням Господнім! Бажаю вам і вашим близьким здоров'я, і нехай вас береже Бог кожен день і кожну годину! Нехай ваше серце завжди буде чистим та світлим, а душа сяє від чистої віри! Нехай ваше життя буде світлим, і висвітлює ваш шлях — світло вашої душі. Нехай ваші добрі справи завжди вас радують і завжди обертаються вам великим щастям.
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Святою водицею в Господнє Хрещення змиваємо з душі та серця все горе, всі печалі та негаразди. Я бажаю вам у це світле свято міцного кохання, здоров'я. Бажаю, щоб Божа благодать у всьому вам допомагала, а янголятко спрямовувало, захищало та примножувало віру та надію! Вітаю з Водохрещем!
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Бажаю вам у Хрещення спокою, миру, і щоб свята вода назавжди змиє усі ваші біди та нещастя! Бажаю сповна міцного здоров'я, і нехай ваша душа стане вічним притулком для доброти, тепла, людинолюбства. Вітаю з Хрещенням Господнім!
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У січневий день, на Хрещення Господнє, я бажаю, щоб холодна вода змила з вас горе, печаль і всі проблеми. Що б не сталося у вашому житті, нехай Господь вас зберігає та оберігає, а також — обдаровує щастям, здоров'ям, силою віри та бадьорістю!
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З Хрещенням Господнім! Кохання, благополуччя, миру та душевного тепла. Нехай і в домі, і в серці, і в житті буде достаток. Нехай смуток, тривоги і образи змиє освячена вода. Бажаю, щоб світла надія ніколи не давала опуститися твоїм крилам, щоби добра віра завжди додавала сил.
Нагадуємо, що на хрещення прийнято загадувати бажання і чекати на їх виконання, а купатися в ополонці потрібно обережно і з дотриманням лікарських рекомендацій.111
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