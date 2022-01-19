На що витратити тисячу за вакцинацію: сім книг із захоплюючим сюжетом

Програма видачі тисячі гривень за вакцинацію від COVID-19 працює рівно місяць. За цей час з'ясувалося, що «ковідну тисячу» найчастіше витрачають на книги. З огляду на такий попит, книгарні складають добірки літератури для читання довгими зимовими вечорами. Продавці кажуть, що великою популярністю користуються нові видання, екранізовані романи, а також оптимістичні життєві історії.

Френк Герберт «Бог-імператор Дюни». Усім, кого не залишив байдужим всесвіт, створений Френком Гербертом, обов'язково варто поповнити колекцію завершальною книгою тетралогії «Бог-імператор Дюни». Пройшли тисячоліття після тих подій, які описані у першій книзі. Головним героям разом із читачем доводиться задуматися про природу влади, спокусу владою і шляхи встановлення балансу сил.

Енді Вейр «Марсіянин». Роман Вейра був приречений на екранізацію, оскільки написаний дуже динамічно, сюжет тримає в напрузі аж до самої розв'язки, а історія виживання марсіянського «робінзона», залишеного на Червоній планеті, змушує простіше ставитися до побутових земних негараздів.

Девід Мітчелл «Хмарний атлас». Всім шанувальникам інтелектуального чтива варто знову повернутися до роману Мітчелла. Стежити за сюжетом спочатку непросто, але незабаром стає зрозуміло, що всі шість історій пов'язані одна з одною. Автор пізніше пояснював, що задумував роман про реінкарнацію та подорож душі з тіла в тіло, крізь століття та відстані.

Денніс Ліхейн «Острів проклятих». Історія судового пристава починається як детектив, далі все більше набуває рис психологічного трилера з елементами містики. Навіть тим, хто дивився екранізацію роману, книга буде цікавою, оскільки у фільм не вдалося вмістити всі сюжетні повороти.

Гіліян Флінн «Загублена». Підзаголовком книги могла б стати фраза «Все не те, чим здається». Заплутана історія виявляється зовсім не детективом, характери головних героїв виписані так, що від розділу до розділу доводиться переглядати список симпатій. Довершує справу несподівана розв'язка.

Одрі Ніффенеггер «Дружина мандрівника у часі». Автор розповідала, що хотіла написати роман про стосунки, але в неї вийшла історія про кохання, що загубилося в часі, з несподіваними сюжетними поворотами, але логічним та адекватним фіналом.

Кетрін Стокетт «Прислуга» (The Help). Дія роману відбувається на півдні США у 1960-ті роки. Випускниця університету, повернувшись додому, розуміє, що її прогресивні ідеї не надто добре сприймаються у рідному містечку. Несподіваними союзницями головної героїні стають дві служниці.

Нагадаємо, книголюби склали добірку романів та повістей, які обов'язково потрібно перечитати у зимові свята. А поціновувачі кіно підібрали зимові фільми для сімейного перегляду.

Фото pixabay.com

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