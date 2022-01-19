«Любов та ненависть на Рогані»: у Харкові журналістам ледь не побили камери (відео)

У Харкові журналістам, які знімали сюжет про неблагополучну сім'ю, де мати кілька днів не пускала додому 11-річну доньку, ледь не побили камери.

Про це у соціальних мережах розповіла журналістка «СТБ» Марія Малевська. За її словами, на журналістів напав співмешканець жінки, яка, як стверджують сусіди, соціальні служби та правоохоронні органи, зловживає не лише алкоголем, але й з недавнього часу наркотиками.

«Дівчинку забрали до лікарні, протягом п'яти днів мати до неї не приходила, на призначений соціальними службами час не з'явилася. Відсутності дитини Алкадій, здається, не помітив. Адже Алкадій — людина-мем», — пише журналістка та викладає відео «спілкування» чоловіка з пресою.

Обережно, на відео є ненормативна лексика.

Раніше про напад розповідав журналіст Роман Вінтонів, більш відомий як Майкл Щур. На нього у центрі Києва накинулися самокатники, яким він зробив зауваження.

Фото — скріншот

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