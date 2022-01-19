Як українці святкують Водохреще: фото та відео «зимового купання» та як правильно занурюватися у крижану купіль

У середу, 19 січня, церква відзначає одне з найбільших свят — Хрещення Господнє. Люди в цей день занурюються у ополонку. До речі, у Києві до цього свята облаштували 15 локацій, де за тими, хто занурюється, спостерігають рятувальники.

У дохристиянський період також існував звичай, коли під час свят та ігрищ переодягалися, одягали маски та купалися, щоб змити свої гріхи. А вже у період християнства цей звичай перетворився на занурення в йорданську купіль. Церква спочатку негативно ставилася до елементів обрядовості свята, вважаючи, що люди нехтують своїм життям та здоров'ям, а від Бога ніби вимагають дива. Традиція особливо поширилася у XX-XXI ст. Вважається, що така процедура очищає душу та дарує здоров'я.

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Проте фахівці радять зайвий раз не ризикувати та дотримуватися правил безпеки. Не бажано занурюватися у крижану купіль вагітним, людям похилого віку, дітям до 6 років, а також людям з хронічними хворобами (особливо, якщо хворе серце та легені). Краще це робити в облаштованих місцях, під наглядом медиків та рятувальників.

Перед купанням потрібно трохи розім'ятися та прочитати молитву, не можна вживати алкоголь. Заходити у воду потрібно поступово і знаходитись там не більше 10 секунд. Занурюватися різко з головою небезпечно — може зупинитися серце. Після виходу з води слід добре розтертись рушником та надіти сухий одяг, випити чаю.

У мережі вже почали з'являтися фото та відео. Так, у ополонку занурився суддя шоу «МайстерШеф» Ектор Хіменес-Браво, який розповів, що зробив це вперше та поділився враженнями.

А «Обозреватель» виклав у мережу фото та відео ранкових купань у Дніпрі.

А ось що відбувалося у столичному Гідропарку.

У Полтаві, як повідомляє «Суспільне», люди почали приходити до ополонки з ночі.

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Фото з Pixabay

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