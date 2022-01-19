Співробітникам Національного антидопінгового центру підвищить зарплати на 50% з 1 лютого
У Національному антидопінговому центрі з 1 лютого співробітникам підвищать зарплати. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат від «Європейської Солідарності» Олексій Гончаренко.
За його інформацією, уряд вирішив підвищити зарплату на 50%.
Крім того, керівнику центру, його заступникам та керівникам структурних підрозділів запропоновано встановити низку надбавок:
- за престижність праці до 30%;
- за проведення високоточних лабораторних досліджень — до 100%;
- за проведення високоякісних аналітичних досліджень із міжнародного законодавства — до 100%.
Гончаренко пише, що уряд витратить 10 603,7 тис. грн. на зарплати працівникам Центру.
Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський анонсував підвищення зарплат українським правоохоронцям. Відбудеться підвищення на 10% з 1 лютого. Поліцейські неодноразово нарікали на низькі зарплати.
Фото: https://ua.depositphotos.com
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