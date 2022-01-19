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Суспільство та люди

Співробітникам Національного антидопінгового центру підвищить зарплати на 50% з 1 лютого

15:42 19 січня 2022
гроші

У Національному антидопінговому центрі з 1 лютого співробітникам підвищать зарплати. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат від «Європейської Солідарності» Олексій Гончаренко.

За його інформацією, уряд вирішив підвищити зарплату на 50%.

Крім того, керівнику центру, його заступникам та керівникам структурних підрозділів запропоновано встановити низку надбавок:

- за престижність праці до 30%;
- за проведення високоточних лабораторних досліджень — до 100%;
- за проведення високоякісних аналітичних досліджень із міжнародного законодавства — до 100%.

Гончаренко пише, що уряд витратить 10 603,7 тис. грн. на зарплати працівникам Центру.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський анонсував підвищення зарплат українським правоохоронцям. Відбудеться підвищення на 10% з 1 лютого. Поліцейські неодноразово нарікали на низькі зарплати.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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