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Суспільство та люди

Виставка зимових кімоно та проєкт «Ніч… Відбиток часу»: куди піти у Києві у вихідні

18:10 19 січня 2022
Виставка зимових кімоно

В Національній опері імені Тараса Шевченка:

20 січня — балет «Корсар»,

21 січня — опера «Флорія Тоска»,

22 січня — опера «Наталка-Полтавка»,

23 січня — балет «Снігова королева»,

25 січня — балет «Віденський вальс»,

26 січня — опера «Травіата».

Початок: 19:00.

Адреса: вул. Володимирська, 50.

Ціна: від 100 грн.
***

До 10 лютого в Urban Space 500 проходить виставка фотографій «Портрети з плоті і бетону» мандрівниці та блогерки Флори Гаценко.

Адреса: вул. Бориса Грінченка, 9 (станція метро «Майдан Незалежності»).

Вхід вільний.
***

21 січня о 17:00 в Кінотеатрі «Ліра» відбудеться презентація комедійного короткометражного фільму «Неймовірно сліпий випадок» про пригоди двох незрячих, але дуже азартних чоловіків. В 18:00 — прем’єрний показ різдвяної історії з аудіодискрипцією «Тільки диво». На глядачів чекає зустріч з творчою групою фільму.

Адреса: вул. Велика Житомирська, 40.

Вхід безкоштовний.
***

21 січня о 18:00 у Музеї видатних діячів української культури відкриється виставка Лери Літвінової «Діамантові відблиски».

Адреса: вул. Саксаганського, 97.
***

19 січня о 17:00 в Національному музеї «Київська картинна галерея» розпочнеться виставковий проєкт Анатолія Криволапа «Ніч… Відбиток часу». Темою проєкту став нічний пейзаж у творчості художників України ХIX—XXI століть: Архипа Куїнджи, Миколи Глущенка, Григорія Світлицького і Тараса Шевченка. Виставка триватиме до 14 лютого.

Адреса: вул. Терещенківська, 9.

Ціна: 50—100 грн.
***

До 25 січня у музеї Шолом-Алейхема працює виставка живопису Сергія Вовка «Мотиви літа».

Адреса: вул. Велика Васильківська, 5.

Вартість: 30—60 грн.
***

До 27 січня в Українсько-японському центрі триває виставка японського одягу «Чотири сезони Кіото. Зима» з особистої колекції Ангели Бетельгейзе.

Адреса: просп. Перемоги, 37, бібліотека КПІ, 4-й поверх.

Вхід безкоштовний.
***

Раніше «ФАКТИ» розповідали про виставку старовинних різдвяних іграшок, яка відкрилася в столиці.

Читайте також: «За плечима полковника армії УНР, ініціатора створення унікального українського ордена, 10 років сталінських таборів»: у Києві проходить виставка військових артефактів

Фото: Україно-японський центр

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