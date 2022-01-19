28.25 / 28.49 31.96 / 32.36
Київ: -2
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Регулярно помиляється з ПЛР: бізнесмен Андрій Ставніцер жорстко висловився про сервіс відомої лабораторії

22:12 19 січня 2022
Андрій Ставніцер

Медична лабораторія Dila кілька разів некоректно зробила аналізи на COVID-19 для сім'ї співвласника порту ТІС, інвестора та учасника «Золотої сотні» українського Forbes Андрія Ставніцера. Про це бізнесмен повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За словами Ставніцера, з лабораторії цієї мережі двічі прийшли помилково-негативні результати ПЛР-тестів на коронавірус, хоча в той же час усі його домочадці мали симптоми ГРВІ, а антиген-тести показували позитивний результат на COVID-19.

«Перший ПЛР — з 6 осіб 2 позитивних. Наступний тест через кілька днів — усі негативні. Через ще 3 дні ПЛР із „Сінево“ — 5 позитивних» , — розповів Андрій Ставніцер на своїй сторінці у Фейсбук. За його словами, помилки в результатах аналізу завдали йому та сім'ї чимало незручностей.

У відповідь на його скаргу, як пише бізнесмен, адміністрація лабораторії надіслала відповідь у стилі сам дурень.

«При тому, що я відходливий — зателефонуйте, вибачтеся, визнайте провину , подякуйте і немає проблем» , — додав він.

Водночас, як пише Ставніцер, це вже не перший випадок, коли лабораторія помиляється з результатами аналізів.

«До речі рівно рік тому — вони вже видали хибнопозитивний ПЛР (2 рази перевірили ще в Німеччині) через який ми застрягли в середині поїздки на жорсткий 10-денний карантин у Мюнхені…», — нагадав бізнесмен.

138

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Підвищена пенсія в Україні

Підвищення пенсій навесні: кому додадуть 400 грн, а хто отримуватиме на цілих півтисячі більше

Мохаммад Джавад Вафаеї-Сані

Чемпіона з боксу засудили до страти на батьківщині

булочки

Неймовірно смачні та м'які булочки з начинкою: простий рецепт

Кейт Міддлтон

В елегантному пальті та сережках за 10 доларів: Кейт Міддлтон вперше у 2022 році з'явилася на публіці

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.