День Соборності 2022: історія, план заходів, привітання у віршах та листівках

22 січня Україна відзначає День Соборності. Свято було встановлено на честь подій 1919 року, коли було підписано Акт Возз'єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Відродили свято 1999 року. У 2012—2014 роках дата називалася Днем Соборності та Свободи України, але потім було вирішено повернутись до колишнього найменування свята — День Соборності.

Святкові заходи у Києві традиційно включають ланцюг єднання на одному зі столичних мостів. Цього року «Живий ланцюг Соборності» збереться на мосту Патона.

Ще одним центром святкувань стане Софійська площа. О 15.00 кияни та гості міста сформують живий ланцюжок від Софійського до Михайлівського Собору. Жителям інших міст та сіл пропонується дистанційно приєднатися до ініціативи: зібратися у такий самий живий ланцюг біля місцевої пам'ятки або на центральній площі, а потім сфотографувати акцію або зняти її на відео. Планується, що акцію під девізом SayYEStoUkraine підтримають українці за кордоном.

Релігійні громади Києва проведуть молебень за єдність Української держави.

З нагоди Дня Соборності особливу програму приготували музеї Києва. У «Київській фортеці» організовано фотовиставку «Україна — єдина!» та літературно-музична акція «Соборна країна навіки єдина!». У Музеї становлення української нації 21 січня відбудеться освітньо-просвітницький захід У Держархіві Києва пройде виставка архівних документів до Дня Соборності.

У столичних бібліотеках з нагоди свята відбудуться відкриті лекції та книжкові виставки, у школах організовано конкурси дитячих малюнків.

Привітати з Днем Соборності можна гарними листівками та привітаннями у віршах.

В День Соборності та Злуки,

З заходу на схід.

Всі візьмемося за руки,

Бо один ми рід.

Велична і свята, моя ти Україно,

Лише тобі карать нас і судить.

Нам берегти тебе, Соборну і єдину,

І нам твою історію творить!

Живи, Україно, живи для краси,

Для сили, для правди, для волі!..

Шуми, Україно, як рідні ліси,

Як вітер в широкому полі (Олександр Олесь)

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