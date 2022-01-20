«Мене називають українським Ніком Вуйчичем»: помер відомий волонтер Дубишин

20 січня помер відомий волонтер із Києва Антон Дубишин, герой публікацій «ФАКТІВ». Усі, хто знав Антона за його громадськими, правозахисними та волонтерськими справами, висловлюють співчуття його мамі Наталії та близьким.

Антон народився з діагнозом «спінальна аміотрофія». Прикутий до спеціальної коляски та позбавлений можливості самостійно пересуватися Антон проте знайшов сили відстоювати інтереси людей з інвалідністю, допомагав вихованцям дитячих будинків та інтернатів. З 2014 року Дубишин активно включився у допомогу фронту, разом зі своєю організацією збирав продуктові набори, відвідував поранених у шпиталі.

«Після того як став виступати з лекціями, мене почали називати українським Ніком Вуйчичем», — розповідав Дубишин «ФАКТАМ». За прикладом мотиваційного оратора з Австралії Дубишин переконував людей, що їм варто вірити у свої сили та бути вдячними за даровані можливості. «Ви здорові, міцні, у вас більше можливостей, ніж у мене. Використовуйте їх собі на благо, а не на шкоду», — закликав слухачів Антон.

Фото Антон Дубишин/Facebook

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