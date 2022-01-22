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Суспільство та люди

Пилипів день 22 січня: традиції, заборони та прикмети народного свята

8:44 22 січня 2022
Євстратій Філіп

У суботу, 22 січня, коли в Україні відзначають День соборності, церква вшановує пам'ять Євстратія Пилипа — цей день називають Пилиповим.

Він жив у часи правління царя Івана Грозного. Євстратій Пилип народився у боярській сім'ї, але вирішив себе присвятити Богу та довго жив у Соловецькій обителі, став митрополитом, однак через розбіжності з царем був позбавлений сану і заточений у монастирі. Його вбив опричник Малюта Скуратов.

Пращури вважали, що у Пилипів день не можна погано працювати чи ледарювати — інакше переслідуватимуть хвороби та невдачі. Також не можна сваритися, знущатися з інших.

Поганою прикметою у цей день вважалося заняття певними видами рукоділля, зокрема пришивання гудзиків. Вважалося, що якщо пришити гудзик на Пилипа, то складно буде позбутися старих проблем. А ще під забороною — вживання алкоголю.

Існують і погодні прикмети. Так, ворони, які сидять на верхівках дерев, віщували морози, а на снігу — потепління. Про те, що невдовзі потеплішає, можна було дізнатися і по тому, як лежить кішка: якщо вгору животом, то буде тепло, а якщо вона забирається на піч — це до холодів. Про врожайний рік говорив ясний Пилипів день.

Нагадаємо, що 23 січня церква вшановуватиме пам'ять святителя Григорія Ніського (молодшого брата святителя Василя Великого).

Фото з Вікіпедії

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