28.15 / 28.41 31.83 / 32.24
Київ: -1
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Став повноцінним громадянином: відомий телеведучий нарешті отримав український паспорт

9:26 22 січня 2022
Олексій Суханов

Телеведучий каналу «Україна» Олексій Суханов, який виїхав з Росії і став громадянином нашої країни два роки тому, отримав український паспорт.

Телеведучий виклав фото з паспортом громадянина України в Instagram, написавши коментар українською: «Сьогодні я став повноцінним — з документами — громадянином моєї України!»

Суханов пише, що йому «дуже важко підібрати слова», щоб описати свої відчуття: «Особливо після довгих років очікування і навіть відчаю… Але цьому покладено край саме зараз! Все не марно, тому з любою Україною в серці й надалі служитиму для її користі, намагаючись зробити все залежне від себе, щоб затишку та щастя у нашому житті було більше».

Одним із перших на пост Суханова відреагував радіоведучий Слава Дьомін.

Суханов, ставши громадянином нашої країни, вивчив українську мову і чудово говорить нею не лише під час телефірів, а й у побуті.

Фото Олексія Суханова із соціальних мереж

211

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Принц Ендрю

Принц Ендрю змушував покоївку розсаджувати 72 своїх плюшевих ведмедиків за спеціальною схемою — і кричав у разі помилки

Стриптизер Сергій Глушко

«Піпка крихітна»: чоловік Наташі Корольової Тарзан зганьбився знімком у мікротрусиках

пиріжки

Ці пиріжки виходять у всіх: дуже простий рецепт ситної та оригінальної закуски

Ігор Шевадзуцький

Непереможний український супертяж битиметься з екссуперником Кличка, Джошуа та Ф'юрі: дата та місце бою

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.