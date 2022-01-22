Став повноцінним громадянином: відомий телеведучий нарешті отримав український паспорт

Телеведучий каналу «Україна» Олексій Суханов, який виїхав з Росії і став громадянином нашої країни два роки тому, отримав український паспорт.

Телеведучий виклав фото з паспортом громадянина України в Instagram, написавши коментар українською: «Сьогодні я став повноцінним — з документами — громадянином моєї України!»

Суханов пише, що йому «дуже важко підібрати слова», щоб описати свої відчуття: «Особливо після довгих років очікування і навіть відчаю… Але цьому покладено край саме зараз! Все не марно, тому з любою Україною в серці й надалі служитиму для її користі, намагаючись зробити все залежне від себе, щоб затишку та щастя у нашому житті було більше».

Одним із перших на пост Суханова відреагував радіоведучий Слава Дьомін.

Суханов, ставши громадянином нашої країни, вивчив українську мову і чудово говорить нею не лише під час телефірів, а й у побуті.

Фото Олексія Суханова із соціальних мереж

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