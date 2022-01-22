«Буду тя зараз лупити»: мережа підірвала відео із закарпатської школи з неадекватною вчителькою

Після скандалу у школі Луцька, де вчителька роздягала дітей, черговий скандал стався на Закарпатті. Там зухвалу поведінку вчительки молодших класів зафільмував учень однієї зі шкіл Рахівщини. Відео яке викликало чимало обурень опублікував Йосип Бережанський у Facebook.

На відео видно, як вчителька математики кричить на школяра, який не може розв'язати приклад біля дошки. Жінка дратується від неправильних відповідей дитини та б'є його рукою по голові.

У відео жінка кричить «ти, лайдаку нещасний», «говори, бо тя зараз буду лупити», та «зараз ти здохнеш».

«Юре, ти плачеш тепер?» — запитала вчителька після стусана.

Зрозумівши, що навіть таким чином не отримає бажаного результату, вона почала принижувати учня перед усім класом та погрожувати поставити поганий бал, якщо той не буде просити у своїх однокласників допомоги. В цей момент хлопчик не витримав і заплакав, однак сльози дитини не розчулили жорстоку вчительку, навпаки, це роздратувало її ще більше.

Хоч автор публікації й не додав до відео більше ніякої інформації, в коментарях зазначають що це школа у селі Ве́рхнє Водяне, Великобучківської ОТГ, що на Рахівщині.

Як писали «ФАКТИ», минулого року на Львівщині в одному з населених пунктів регіону вчителька інформатики розмахувала над семикласником холодною зброєю та вимовляла різного роду загрози.

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