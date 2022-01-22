Скандал у закарпатській школі: звільнення вчительки та інші нові подробиці

Вчителька школи на Закарпатті, що потрапила у скандал через те, що обзивала та била одного з учнів, звільнилася за власним бажанням. Про це повідомила директор департаменту освіти, науки молоді та спорту Закарпатської області Мар'яна Марусинець, пише Перший.com.ua.

За її словами, у департаменті створено комісію, яка наразі вивчає всі обставини інциденту. Вчителька написала пояснювальну записку та заяву на звільнення за власним бажанням.

«У викладачки доволі хороша характеристика, раніше у таких ситуаціях помічена не була. Наразі ми з'ясовуємо був це лише один випадок чи така поведінка для неї є характерною», — зазначає Марусинець.

Також стало відомо, що мати школяра жодних претензій до викладачки не має. У понеділок проведеться засідання комісії за участі мами учня, вчительки, директора школи та поліції.

Правоохоронці зареєстрували дану подію, група швидкого реагування виїхала на місце події для з’ясування всіх обставин справи. За такі дії передбачена відповідальність за ст. 173−4 КУпАП, тобто булінг (цькування) учасника освітнього процесу.

Як писали «ФАКТИ», в Україні подібні випадки непоодинокі. Минулого року на Львівщині в одному з населених пунктів регіону вчителька інформатики розмахувала над семикласником холодною зброєю та вимовляла різного роду погрози.

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