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Суспільство та люди

Рятували всім світом: під Херсоном поліцейські та очевидці не дали померти 82-річному водієві

17:02 22 січня 2022
авто

У суботу, 22 січня, на Херсонщині поліцейські врятували життя 82-річного чоловіка, машина якого з'їхала до Каховського магістрального каналу. Про щасливий порятунок людини розповіли на порталі МВС.

Інцидент стався поблизу села Подове. Під час патрулювання поліцейські Денис Дімін та Олександр Мартинюк побачили автомобіль, який з'їхав до Каховського магістрального каналу. У транспортному засобі знаходився літній чоловік, який не міг відчинити дверцята та відстебнути ремінь безпеки.

Поліцейські викликали «швидку допомогу» й кинулися на допомогу.

Денис Дімін відчинив двері автомобіля, за допомогою запальнички перепалив та розірвав ремінь безпеки, звільнивши потерпілого.

У цей час до порятунку приєдналися люди, які проїжджали повз та зупинилися, щоб допомогти правоохоронцям. Копи разом з очевидцями витягли чоловіка з води на берег.

«Швидка», що приїхала на виклик, доправила 82-річного чоловіка у лікарню. Лікарі підтвердили, що людина похилого віку була у небезпеці — у нього піднявся тиск та йому загрожувало переохолодження.

Нагадаємо, у Лубнах під Полтавою школяр підняв на поверхню утопленика, а відпочивальники на пляжі реанімували чоловіка, який не дихав.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, як дві українки в Єгипті врятували життя туристу з Білорусі.

Фото https://mvs.gov.ua/

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