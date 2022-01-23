Вакцинованим підліткам виплатять «ковідну тисячу»: як її можна буде витратити

На українських дітей, вакцинованих від COVID-19, поширюється програма «єПідтримка». Тобто підлітки віком 14−17 років зможуть отримати тисячу гривень та витратити її.

Коли почнуть перераховувати «ковідну тисячу» неповнолітнім, поки що невідомо, але перелік сфер, на які діти зможуть витратити гроші, визначено. Це:

- послуги у сфері освіти (курси, гуртки тощо);

- харчування у закладах освіти;

- проживання у студентських гуртожитках;

- додаткові предмети на ЗНО;

- книги та періодичні видання;

- товари спортивного призначення;

- шкільне приладдя та канцелярські вироби.

Поки що немає офіційної інформації, як практично підліткам отримати «ковідну тисячу». Швидше за все, це буде можливим через програму «Дія». Оскільки ID-паспорт українці отримують з 14 років, вони зможуть скористатися послугою через додаток.

Українці віком понад 60 років зможуть купити ліки, дозволені до застосування та включені до Держреєстру лікарських засобів.

Нагадаємо, «ковідна тисяча» не є доходом, її не потрібно декларувати. Гроші видаються не в готівковій формі, а у вигляді електронного ваучера, їх можна витратити на обмежену кількість товарів чи послуг. Якщо їх не використати, то за чотири місяці вони повернуться до бюджету.

Українці, які вже скористалися послугою «єПідтримка», витратили гроші на книги, походи до кінотеатрів та театрів, спорт, залізничні та авіа перевезення.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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