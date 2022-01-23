Федосієв день 24 січня: коли нечиста сила чаклує морози

Православні українці відзначають 24 січня Федосієв день. Ще одна народна назва свята — Федосій Весняк, бо за погодою цього дня передбачали терміни весни. У православному церковному календарі — це дата вшанування пам'яті преподобних Феодосіїв: Великого та Антіохійського.

Антіохійський Феодосій народився в багатій сім'ї, але вирішив обрати подвижницький спосіб життя і з юних років покинув рідний будинок. Свій притулок він знайшов поблизу міста Росс (берег Іської затоки), де й почав жити у келії.

Феодосій прожив тут довгий час і постійно молився, носив вериги та власяницю. Постійні молитви і піст утихомирили в ньому плотські пристрасті, гнів і погані помисли. Слава про нього стала поширюватися на далекі відстані. До молитов Феодосія стали звертатися не лише прості громадяни, його стали шанувати навіть розбійники. До допомоги святого кликали мореплавці, бо від його імені заспокоювалися хвилі. Однак, цураючись людей і не бажаючи слави, він залишив своє місце і поряд із селом Маратон заснував Маратонську кіновію (монастир), де й помер.

Феодосій Великий народився у Каппадокії. Він також вирішив вести подвижницький спосіб життя і, покинувши рідний будинок, вирушив до Палестини, де й оселився у печері. У ній прожив 30 років, де безперестанку молився.

Згодом стали приходити ті, хто вирішив назвати його своїм учителем. Коли ченців стало багато, Феодосій заснував монастир. Багато разів він творив різні дива.

На початку VI століття був ув'язнений за скоєний ним вчинок — в Єрусалимській церкві він прокричав про швидку анафему (відлучення від церкви), якщо не будуть вшановані 4 Вселенські собори. Пізніше його відпустили. У 529 році, досягнувши віку 105 років, він помер.

Наші пращури в цей день спостерігали за погодою. Якщо у цей день стоїть тепла погода, то весна буде дощовою та рано вступить у свої права. Якщо в цей день відлига, то чекай короткої весни. Федосій вкрився ранковим сніжком — чекай на вечірні морози і холодні дні. Відлуння у лісі — мороз на носі.

Якщо у цей день вівці бодатися почали — буде вітер, а якщо стали в кут — чекай негоди. Собака на Федосія скиглити почав — хвороба в будинок постукає. Якщо у цей день корова почала ногами трясти — чекай холодів, а якщо вона не хоче хліва покидати — закрутить хуртовина. Наші пращури помітили, якщо у цей день погода хороша, то й осінь буде холодною.

На Русі цей день часто бував дуже холодним, що стало підставою для такого повір'я. Казали, що нечистій силі, яку під час Святок вигнали з будинків, нікуди подітися і нема чим зайнятися — тому вона чаклує морози. Від цих морозів люди чекали лиха: «Мороз худ, готує хлуд»; «Мужик за поріг, а мороз йому впоперек».

Як писали «ФАКТИ», 25 січня православні українці шануватимуть пам'ять святої мучениці Татіани (Тетяни).

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