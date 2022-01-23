Як підтвердити трудовий стаж: прості та важливі рекомендації майбутнім пенсіонерам
Щоби піти на заслужений відпочинок у 60 років, українцям потрібно мати певну кількість років страхового стажу. Нерідко проблеми виникають з підтвердженням стажу до 2004 року.
У Пенсійному фонді роз'яснили, як можна підтвердити наявність стажу людям, які збираються на заслужений відпочинок.
Якщо у трудовій книжці відсутні записи про періоди роботи, майбутньому пенсіонеру необхідно надати фахівцям з пенсій такі документи:
- довідки з посиланнями на відповідні накази про прийняття на роботу та звільнення з роботи;
— особові рахунки та відомості про нарахування заробітної плати;
— посвідчення, характеристики, письмові трудові договори та угоди з відмітками про їхнє виконання та інші документи, що містять відомості про періоди роботи.
За відсутності таких документів, підтвердженням можуть бути членські квитки профспілок. У цьому випадку періоди роботи підтверджуються лише за той час, за який є відмітки щодо сплати членських внесків.
По документи варто звертатися на підприємство (або до правонаступника), де людина працювала. А також до архівної установи, якщо підприємство припинило діяльність й не має правонаступника.
Період навчання у вишах, технікумах, ПТУ, в аспірантурі, докторантурі та клінічній ординатурі підтверджується:
- дипломами;
- посвідченнями;
- свідоцтвами;
— довідками та іншими документами, що видані на підставі архівних даних та містять відомості про періоди навчання та відомості про тривалість навчання за умови, що у документах зазначені дані про закінчення повного навчального періоду або окремих його етапів.
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Період військової служби підтверджується:
- військовими квитками;
- довідками, виданими військовими комісаріатами, військовими та правоохоронними відомствами;
— довідками архівних та військово-лікувальних закладів.
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Нагадаємо, за даними Пенсійного фонду, на початок 2022 року в Україні збільшилася кількість пенсіонерів, які отримують пенсію понад 10 тисяч гривень.
Фото: https://ua.depositphotos.com83
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