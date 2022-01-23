Як підтвердити трудовий стаж: прості та важливі рекомендації майбутнім пенсіонерам

Щоби піти на заслужений відпочинок у 60 років, українцям потрібно мати певну кількість років страхового стажу. Нерідко проблеми виникають з підтвердженням стажу до 2004 року.



У Пенсійному фонді роз'яснили, як можна підтвердити наявність стажу людям, які збираються на заслужений відпочинок.

Якщо у трудовій книжці відсутні записи про періоди роботи, майбутньому пенсіонеру необхідно надати фахівцям з пенсій такі документи:

- довідки з посиланнями на відповідні накази про прийняття на роботу та звільнення з роботи;

— особові рахунки та відомості про нарахування заробітної плати;

— посвідчення, характеристики, письмові трудові договори та угоди з відмітками про їхнє виконання та інші документи, що містять відомості про періоди роботи.

За відсутності таких документів, підтвердженням можуть бути членські квитки профспілок. У цьому випадку періоди роботи підтверджуються лише за той час, за який є відмітки щодо сплати членських внесків.

По документи варто звертатися на підприємство (або до правонаступника), де людина працювала. А також до архівної установи, якщо підприємство припинило діяльність й не має правонаступника.

Період навчання у вишах, технікумах, ПТУ, в аспірантурі, докторантурі та клінічній ординатурі підтверджується:

- дипломами;

- посвідченнями;

- свідоцтвами;

— довідками та іншими документами, що видані на підставі архівних даних та містять відомості про періоди навчання та відомості про тривалість навчання за умови, що у документах зазначені дані про закінчення повного навчального періоду або окремих його етапів.

Період військової служби підтверджується:

- військовими квитками;

- довідками, виданими військовими комісаріатами, військовими та правоохоронними відомствами;

— довідками архівних та військово-лікувальних закладів.

«ФАКТИ» докладно розповідали, як оформити пенсію в Україні.

Нагадаємо, за даними Пенсійного фонду, на початок 2022 року в Україні збільшилася кількість пенсіонерів, які отримують пенсію понад 10 тисяч гривень.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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