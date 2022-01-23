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Суспільство та люди

Далі буде: на закарпатську вчительку, яка вдарила школяра, завели кримінальну справу

17:23 23 січня 2022
Вчителька

На Закарпатті, де нещодавно вчителька вдарила маленького учня, поліція відкрила кримінальне провадження. Про це йдеться у повідомленні Національної поліції в Закарпатській області.

«Співробітники Рахівського районного відділу поліції під час моніторингу мережі Інтернет виявили публікацію, в якій висвітлено неправомірні дії вчительки однієї зі шкіл району. На відео зафіксовано як жінка під час уроку сварила дитину та кілька разів вдарила учня рукою по голові. Поліцейські зареєстрували вказану подію та негайно розпочали перевірку. В результаті, інформація підтвердилася. Того ж дня працівники поліції встановили заклад, в якому стався інцидент та особу вчительки і хлопчика. Дізнавачі поліції кваліфікували подію за частиною 2 статті 126 Кримінального кодексу України, тобто умисне завдання удару, побоїв або вчинення інших насильницьких дій, які завдали фізичного болю і не спричинили тілесних ушкоджень, або вчинені з метою залякування потерпілого», — повідомили в поліції.

В рамках даного кримінального провадження правоохоронці опитали всіх учасників події, зокрема і батьків хлопчика. Останні відмовилися від написання заяви та повідомили, що претензій ні до кого не мають, по медичну допомогу вони не зверталися.

Досудове розслідування триває. До справи залучено ювенальних поліцейських.

Як писали «ФАКТИ», після інциденту вчителька написала пояснювальну записку та заяву на звільнення за власним бажанням.

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