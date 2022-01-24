День Тетяни: щирі та добрі привітання іменинницям

Завтра, 25 січня, День Тетяни (який ще називают Тетяни Водохресної) — день пам'яті мучениці Тетяни Римської, святої, яка жила в Римі в другому-третьому столітті нашої ери і була страчена за стійку відданість християнству.

Як і решта великих свят, цей день сповнений традицій, прикмет та заборон. Наприклад, у Тетянин день не можна прибирати у будинку, відмовляти у допомозі нужденним, сваритися та конфліктувати. Потрібно пекти круглий хліб, загадувати бажання, приворожувати коханого, а також прати килими та доріжки.

Цього січневого дня всіх Тетян традиційно вітають із Днем янгола. Передати гарний настрій своїм знайомим та друзям допоможуть оригінальні привітання, вірші та листівки.

Короткі вітання Тетяна з Днем янгола для sms

Дорогі володарки прекрасного, сильного імені Тетяна! Сердечно вітаємо вас з іменинами, бажаємо краси, гармонії у душі, особистого щастя, радості зустрічей, душевного тепла, успіхів у всіх починаннях.

Нехай ангел-охоронець ніколи не залишає вас. Бажаю, щоб його присутність створювала у вашій душі відчуття щастя, теплоти та захищеності. Бажаю гармонії, душевного спокою та благополуччя у всьому. Зі святом!

Вітаю з Днем Тетяни і від душі бажаю милої усмішки та щасливого сміху, добрих надій та заповітних бажань, солодких мрій та вічної краси, істинного щастя та вірного кохання, солодких миттєвостей життя та чудового настрою.

***

Вітаю вас із днем святої Тетяни! Нехай ваша свята покровителька завжди оберігає вас і ваших близьких від біди, допомагає у важкі хвилини та підтримує на всіх шляхах життя. Нехай кожну мить ваше серце сяє небесною радістю і переповнюється щастям!

З Днем Тетяни вітаємо! Нехай збудуться всі ваші сердечні бажання і ви залишитеся такою ж неймовірною та чудовою. Нехай радість цього дня стане важливим атрибутом вашого подальшого життя. Зі святом!

Привітання з Тетяним днем у віршах

Сьогодні настали іменини

У Тетяни, найкращої дівчини!

І я тебе, красуне, вітаю,

Любові тобі і радості бажаю.

Нехай багато щастя в цьому житті чекає,

Нехай Господь мріям тебе вінчає.

***

Зимний день, холодный, снежный,

Все деревья в серебре.

День Татьяны — милой, нежной —

Отмечаем в январе.



Пусть любимым станет праздник

В этот день календаря.

Потому что ты, Татьяна,

Королева января.

З Днем Ангела Тетяну я вітаю,

Всіх благ земних тобі я побажаю,

За душу людяну і простоту,

За добре серце й доброту,

Хай ангел тобі подарує натхнення,

А Бог — людське благословення!

***

Татьяны, Танечки, Танюши,

Примите наши поздравления!

В Татьянин день пусть окружает

Вас радость, счастье и веселье!



Пусть Ангел ваш по жизни рядом

Оберегает, наставляет.

И все желания красавиц

Легко и быстро исполняет!

З днем ангела щиро вітаю,

Щастя, здоров'я Тетяні бажаю,

Хай сміється доля, як калина в лузі,

Нехай будуть поруч добрі, вірні друзі.



Нехай тебе щастя, як дощ обливає,

Нехай тебе радість завжди зустрічає,

Нехай тебе любить хто милий душі,

Цього я бажаю тобі від душі.

***

В Татьянин день хочу Вам пожелать

Душой любить, улыбкою блистать,

День Ангела — такой он светлый, чистый,

Пусть окружают люди бескорыстные!

Пусть Ваши все сбываются мечты,

И в жизни будет много доброты!

В День Ангела Тетяна, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

***

Нехай вино рікою ллється,

І лунає голосно сміх,

Раз в житті молодість дається,

Відзначимо Тетянин День, як перший сніг!

Нагадаємо, що сьогодні, 24 січня, відзначається Федосієв день, а в ніч на 25 січня очікуються холоди.

Фото Vikipedia

162

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter