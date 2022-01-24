Додаткова сесія ЗНО-2022: стали відомі дати проведення та оголошення результатів

Додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2022 відбудеться з 23 червня по 13 липня. Інформація про це розміщена на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Для участі у додатковій сесії потрібна реєстрація, яка триватиме 5−17 травня.

Графік проведення додаткової сесії:

23 червня — фізика;

24 червня — хімія;

30 червня — українська мова;

30 червня — українська мова та література;

4 липня — математика;

4 липня — математика (завдання рівня стандарту);

5 липня — географія;

6 липня — англійська мова;

7 липня — історія України;

8 липня — біологія;

11 липня — німецька мова;

12 липня — французька мова;

13 липня — іспанська мова.

Результати додаткової сесії буде оприлюднено на інформаційних сторінках учасників ЗНО до 20 липня.

Нагадаємо, у березні абітурієнти можуть взяти участь у пробній сесії ЗНО .

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