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Додаткова сесія ЗНО-2022: стали відомі дати проведення та оголошення результатів

18:40 24 січня 2022
Додаткова сесія ЗНО-2022: стали відомі дати проведення та оголошення результатів

Додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2022 відбудеться з 23 червня по 13 липня. Інформація про це розміщена на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Для участі у додатковій сесії потрібна реєстрація, яка триватиме 5−17 травня.

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Графік проведення додаткової сесії:

  • 23 червня — фізика;
  • 24 червня — хімія;
  • 30 червня — українська мова;
  • 30 червня — українська мова та література;
  • 4 липня — математика;
  • 4 липня — математика (завдання рівня стандарту);
  • 5 липня — географія;
  • 6 липня — англійська мова;
  • 7 липня — історія України;
  • 8 липня — біологія;
  • 11 липня — німецька мова;
  • 12 липня — французька мова;
  • 13 липня — іспанська мова.

Результати додаткової сесії буде оприлюднено на інформаційних сторінках учасників ЗНО до 20 липня.

Нагадаємо, у березні абітурієнти можуть взяти участь у пробній сесії ЗНО .

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