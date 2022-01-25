Михайло Романчук: «Отримавши на Олімпіаді у Токіо срібло, я спочатку відчув розпач»

Пандемія стала для всього людства серйозним випробуванням. У багатьох людей відбувається переоцінка цінностей. Цей процес тривалий — і у кожному конкретному випадку має свої особливості. Проте хочеться, щоб світ змінювався на краще. Й у цьому сенсі варто залишатися оптимістами. «ФАКТИ» продовжують проєкт «Світ після пандемії» — серію інтерв'ю з відомими людьми та лідерами галузей. Раніше про своє бачення нових реалій життя розповіли Андрій Курков, Іван Марчук, Еліна Світоліна, Валерій Борзов, Ольга Сумська, Олег Скрипка, Олександр Пономарьов, Тарас Тополя, Артем Пивоваров, Арсен Мірзоян, Андре Тан, Євген Клопотенко… Сьогодні наш співрозмовник — відомий український плавець, срібний та бронзовий призер Олімпійських ігор 2020 року у Токіо Михайло Романчук.

«Щаслива» тренувальна шапочка на всіх змаганнях завжди зі мною"

— Михайле, як пандемія вплинула на ваше життя?

— Коли було оголошено перший карантин, ми з дружиною (Марина Бех-Романчук — відома українська легкоатлетка. — Авт.) вперше змогли кілька місяців бути вдома разом. І це для нашої сім'ї було супер. Ми робили ремонт у будинку, а для цього потрібен час.

— І в якому ж стилі оформили помешкання?

— Зовні — скандинавський стиль, а всередині — сучасна класика. Все виглядає гармонійно, спокійно.

— У цей нелегкий для всього людства період ви стали призером Олімпіади у Токіо.

— Так. На двох різних дистанціях я здобув дві медалі — срібну та бронзову. Дякую людям, які мене підтримували. Всі басейни під час локдауну були зачинені, проте я все ж мав змогу тренуватися та підтримувати фізичну форму. Це й вплинуло на мої результати.

— Пам'ятаєте свої емоції, коли стали призером на престижних світових змаганнях у Японії?

— Отримавши на Олімпіаді у Токіо срібло, я спочатку відчув розпач. Бо, звичайно, хотілося бути першим, а не другим. Але потім все ж розумієш: краще бути другим, ніж четвертим чи п'ятим, і що отримати медаль — це дійсно дуже круто.

— Як пандемія змінює спорт?

— Дуже складно пристосуватися до змагань без глядачів. Їхня присутність — це ж зовсім інший настрій. Змагання — шоу, і хочеться бути в його центрі. На жаль, на Олімпіаді у Токіо я виступав без глядачів.

— Правда, що у вас є спортивний талісман?

— «Щаслива» тренувальна шапочка дійсно на всіх змаганнях завжди зі мною. Й на Олімпіаді у Токіо вона була на мені, й на чемпіонаті Європи.

Михайло Романчук — один з кращих плавців світу (фото з альбому Михайла Романчука)

«Приємно, що такий відомий виконавець, як Тарас Тополя, популяризує спорт»

— Чи траплялись з вами у вашій спортивній діяльності дива?

— Ні, жодної містики. Просто щоразу все по-різному: йде або так, або не так.

— Ваша дружина Марина нещодавно знялася у кліпі «Стань» групи «Антитіла». Вам він сподобався?



— Дуже. Я бачив цей надзвичайний кліп ще до його офіційного виходу. І дуже приємно, що такий відомий виконавець, як Тарас Тополя та гурт «Антитіла», популяризують спорт. На жаль, не так багато артистів це роблять.

— Колаборації талановитих людей з різних сфер зараз дуже популярні. Тарас Тополя розповідав мені, що планує зняти кліп про борщ у тандемі з Євгеном Клопотенком, а Олег Скрипка нещодавно заспівав «Романс» з Артемом Пивоваровим…

— Справді, коли такі особистості втілюють спільні проєкти, часто виходить щось неймовірне.

— Можливо, у вас теж є плани якоїсь цікавої колаборації?

— Чому ні? Проте не все залежить від мене, я ж не прийду до якогось виконавця та не скажу: давайте знімемо кліп, бо я там хочу бути головним героєм (посміхається).

— Кліп «Стань» вже отримав понад мільйон переглядів у ютубі. Стільки чудових коментарів!

— Думаю, що він буде одним з найпопулярніших серед українських кліпів.

— Помітила, що ви з дружиною також не байдужі до моди.

— Це справді так, хоча на це багато часу не маємо. Ми знялися для журналу Vogue, та вже не раз. Цікаві нові знайомства та враження — це чудово. Й, знову ж, дуже приємна увага до спорту. Можливо, здивуєтесь, але за кордоном мене впізнають більше, ніж в Україні. У Римі нас люди чекали після змагань й зустрічали, неначе голлівудських зірок. Фотографувалися, брали автографи. Звичайно, це позитивні емоції.

— Ви з Мариною гурмани?

— Знаєте, ми ходимо в ресторани, як і всі люди. Любимо смачно повечеряти.

— А як же фігура? Чи у вас не буває проблем з зайвими кілограмами?

— Звичайно, бувають. Але завдяки тому, що у мене великі навантаження, вдається швидко повернутись у форму.

Михайло Романчук та Марина Бех-Романчук — зіркова пара великого спорту (фото з альбому Михайла Романчука)

«В Європі, коли плавець виходить з басейну, йому тут же подають маску»

— Під час локдаунів чимало людей погладшали, бо стали менше рухатися й більше готувати їжі. Можливо, поділитесь легким способом, як скинути зайві кілограми?

— Легким у нашому житті, на жаль, нічого не буває. Треба займатися спортом та слідкувати за харчуванням. Перш за все бажано менше вживати солодкого та борошняного! Якщо людина не займається спортом, варто розпочати з мінімальних навантажень.

— Чи зміняться у нових реаліях санітарні правила у басейнах та спортзалах? Відомі спортсмени не раз розповідали мені, що за кордоном є правило: обробляти після себе тренажер антисептичним засобом. У нас в залах, чесно кажучи, ніколи такого не спостерігала.

— Насправді все розпочинається з кожного з нас. В Європі всі прибирають за собою. Ми з Мариною живемо в місті, але поряд ліс. Прогулюючись, бачимо навколо стільки сміття, що прикро. Ми навіть облаштували біля входу у ліс сміттєвий бак, щоб люди могли викинути непотріб. Проте, як і раніше, сміття навкруги дуже багато. Щодо спортзалів, у Європі заведено: позаймався на тренажері — протри після себе антисептичною серветкою. І наступна людина, яка хоче ним скористатися, знає, що тут все продезинфіковано. В Європі, коли плавець виходить з басейну, йому одразу ж подають маску. Й ти зобов'язаний її одягти, як би не хотілося хоч трошки подихати свіжим повітрям, бо всі, хто знаходяться у приміщенні спортивного комплексу, у масках.

— Як часто дезинфікується у басейнах за кордоном інвентар, наприклад, дошки для плавання?

— Цього не знаю. У мене весь інвентар свій особистий, індивідуальний.

— Як, на вашу думку, можуть змінитися спорт та світ взагалі?

— Правила у світі які були, такі й залишаться. А щодо світу, то мені здається, що люди будуть більше цінувати життя та слідкувати за своїм здоров'ям.

— Пандемія поставила чимало перешкод для мандрівників. Чи не стане світ закритішим для туристів?

— Будуть певні правила, їх необхідно буде дотримуватись, хочеться вам цього чи не хочеться. Ті, хто будуть ігнорувати їх, не зможуть подорожувати світом.

— Нині дуже багато людей працює дистанційно, також вирішують онлайн численні питання — наприклад, отримують медичні консультації. Та далеко не всім подобається віртуальний формат. Яке спілкування все ж переважить — онлайн чи офлайн?

— Живого спілкування нічим не замінити. Зокрема, плаванню навчитися теоретично неможливо.

— Як вважаєте, що мають зрозуміти люди в результаті пандемії?

— Те, що потрібно берегти себе та своїх рідних, а також з повагою ставитися до навколишнього середовища.

— Що ви побажали б читачам «ФАКТІВ» у наш непростий час?

— Бережіть здоров'я своє та своїх рідних. Це дуже важливо. Хай здійсняться ваші мрії! Пам'ятайте: все велике у житті починається з маленького.

Раніше співрозмовницею «ФАКТІВ» у проєкті «Світ після пандемії» була відома біатлоністка, олімпійська чемпіонка Олена Підгрушна.

Фото у заголовку з альбому Михайла Романчука

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