Суцільна сьомиця, Стрітення Господнє та ще 8 важливих дат: православний календар на лютий

Порівняно з багатим на церковні свята січнем, лютий здається не настільки насиченим. Проте саме в лютому православний світ відзначає одне з дванадцяти великих православних свят — Стрітення Господнє або просто Стрітення. День, коли батьки принесли немовля Ісуса Христа до Єрусалимського храму на 40 день після Різдва. Там сина Божого зустрів праведник Симеон.

Стрітення святкується у православних церквах, що живуть за григоріанським календарем, 15 лютого. А ті конфесії, що орієнтуються на юліанський календар, відзначають Стрітення 2 лютого.

Крім того, у лютому віруючих також чекає одна батьківська поминальна субота. А наприкінці місяця розпочнеться масляна.

Пісні дні у лютому 2022 по середах та п'ятницях: 2, 4, 9, 11, 23, 25. У ці дні можна їсти їжу, приготовану на олії. Дозволяється риба.

У суцільний тиждень з 14 по 20 лютого пост по середами та п'ятницями не дотримується.

28 лютого, у понеділок — вживання їжі без м'яса.

Церковні свята у лютому

1 лютого — день пам'яті преподобного Макарія Великого.

2 лютого — велике свято Стрітення Господнього за юліанським календарем, а також честь пам'яті преподобного Євфимія Великого.

3 лютого — день пам'яті преподобного Максима-сповідника.

4 лютого — день святого апостола Тимофія.

5 лютого — честь пам'яті священномучеників Климента та Агафангела.

6 лютого — день пам'яті преподобної Ксенії.

7 лютого — день ікони Божої Матері Втамуй мою печаль і честь пам'яті святителя Григорія Богослова.

8 лютого — день пам'яті преподобних Ксенофонта, дружини його Марії та синів їх Аркадія та Іоанна.

9 лютого — перенесення мощей святителя Іоанна Златоуста.

10 лютого — день пам'яті преподобного Єфрема Сирійця.

11 лютого — перенесення мощей священномученика Ігнатія Богоносця.

12 лютого — Собор вселенських вчителів і святителів: Василя Великого, Григорія Богослова, Іоанна Златоуст .

13 лютого — Безсрібні мученики Кір та Іоанн та з ними мучениці Афанасія та дочки її: Феодотія, Феоктиста та Євдоксія.

14 лютого — Суцільна седмиця — Седмиця митаря і фарисея (до 20 лютого).

15 лютого — велике свято Стрітення Господнього за григоріанським календарем.

16 лютого — день пам'яті праведного Симеона та Анни пророчиці.

17 лютого — честь пам'яті преподобного Ісидора Пелусіотського.

18 лютого — ікони Божої Матері Стягнення загиблих, мучениці Агафії.

19 лютого — пам'ять святителя Фотія, патріарха Константинопольського.

20 лютого — день святого Парфенія. Тиждень про блудного сина.

21 лютого — день пам'яті великомученика Федота Стратилата та пам'яті пророка Захарія Серповидця.

22 лютого — день пам'яті мученика Никифора Антіохійського.

23 лютого — день ікони Божої Матері «Вогневидна», а також вшанування пам'яті священномученика Харалампія, єпископа Магнезійського, мучеників Порфирія, Ваптоса та трьох мучениць.

24 лютого — день пам'яті священномученика Власія Севастійського.

25 лютого — Іверської ікони Божої Матері та вшанування пам'яті Олексія Чудотворця.

26 лютого — Вселенська батьківська м'ясопуста субота і пам'ять преподобного Мартініана Кесарійського.

27 лютого — день святого рівноапостольного Кирила (Словенського).

28 лютого — день пам'яті преподобного Пафнутия, пустельника Печерського. Початок масляної: сирний суцільний тиждень (до 6 березня).

Нагадаємо, що сьогодні, 25 січня, велике свято: Тетянин день, який поєднує в собі безліч традицій та обрядів. Цього дня потрібно пекти круглий хліб, прати килими та доріжки, загадувати бажання та вітати Тетяну з Днем Ангела.

Фото Wikipedia

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