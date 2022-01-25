Терміново шукайте кішку: прикмети та заборони 26 січня

Незважаючи на те, що різдвяні та хрещенські святки вже закінчилися, православний церковний календар у січні все ще не вичерпано. Так, сьогодні, 26 січня, Яремин день чи як його ще називають «Ярема на печі».

Сьогодні православні християни вшановують святих мучеників Єрмила та Стратоніка Сінгідонських.

Вважається, що святий Єрміл служив дияконом міста Сінгідон (нині Белград, столиця Сербії). Його впіймали через те, що він проповідував християнську віру, і кинули за грати. Святого піддали тортурам, вимагаючи, щоб він відмовився від шанування Ісуса Христа. Але від віри він так і не відступився, за що його стратили, утопивши в річці.

Святий Стратонік працював охоронцем у в'язниці, де був ув'язнений Єрміл. Вони потоваришували, оскільки Стратонік таємно проповідував християнську віру. Коли Єрмила катували, він не витримав і заплакав, чим видав себе. Колишнього охоронця також піддали тортурам. І, оскільки він віри теж не зрадив, Стратоніка втопили сліджом за Єрмилом.

Мощі Єрмила та Стратоніка були знайдені віруючими на березі Дунаю та поховані в Сінгідоні. В даний час мощі святих знаходяться в Софійському храмі (Константинополь)

Традиції 26 січня

У цей день належить віддавати особливу данину поваги домашнім тваринам. Головним символом сьогодняшнього дня вважаються кішки.

Кажуть, що кішки здатні знаходити місця, які допомагають боротися із втомою та хворобами.

Якщо у цей день хвору людину посадити на місце, де найбільше любить лежати кішка, то вона видужає.

Також заведено увечері, перед тим як укладати дитину спати, посадити кішку в ліжечко. Вважається, що після цього дитина весь рік добре спатиме.

Наші пращури намагалися 26 січня пробачити всіх своїх кривдників та не починати нових сварок.

Що не можна робити у цей день

Не слід дивитися у воду, в тому числі і в замерзлу — інакше здоров'я може почати погіршуватися.

Не варто цього дня позичати сіль, хліб і монети — інакше доведеться в майбутньому голодувати.

Не можна спати в ліжку з кішкою — інакше можна втратити розум.

Не можна ображати свійських тварин, особливо кішок — інакше не буде щастя 7 років поспіль.

Прикмети 26 січня

Більшість прикладів на цей день пов'язано з кішками.

Якщо кішка ховає мордочку — буде мороз, лиже лапку — сонячна погода, катається по підлозі чи лягає вгору животом — буде потепління, сідає на підвіконня та дивиться у вікно — чекайте відлиги, шкрябає підлогу кігтями — буде хуртовина.

Якщо в печі поганий потяг — до тепла, а якщо сильнаий— будуть морози.

Якщо біля вікна цвірінькає синиця — весна буде ранньою.

Якщо навколо Місяця видно коло — буде хуртовина.

Якщо в лісі тріщать дерева — скоро вдарять сильні та тривалі морози.

Якщо ліс шумить — скоро буде відлига.

Нагадаємо, що 1 лютого настає Новий рік за китайським календарем: як правильно його зустрічати, що можна робити і що не можна цього дня.

Фото Pixabay

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