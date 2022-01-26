«За книги прикро»: Комаровський засмутив українців черговою порадою

Відомий педіатр Євген Комаровський часто інформує українців про різні актуальні медичні питання, його рекомендації допомагають вибрати найкращий шлях у лікуванні різних хвороб, або ж у тому, щоб уникнути їх.

Днями у своєму Instagram Євген Олегович вирішив попередити читачів про небезпеку, яка є у кожній квартирі.

«Мікроби, що швидко гинуть у повітрі або під час миття (стафілококи, стрептококи, сальмонели…) здатні місяцями зберігати свою активність у джерелах домашнього пилу (килими, книги, м'які іграшки). Намагайтеся уникати накопичувачів пилу!» — повідомив Комаровський.



Багато читачів поставилися до порад з розумінням.

В інших рекомендації викликали деяку недовіру: на їхню думку, домогтися стерильної чистоти неможливо, і якщо вони самі росли в подібній ситуації, то навряд чи змогли б пристосуватися до майбутніх труднощів.

Особливо здивувала порада доктора з приводу книг — адже нинішнє покоління і так мало читає, а якщо старші люди позбавляться книг як сховища пилу, то невідомо, чого це може призвести.

Після таких коментарів відомий педіатр, напевно, напише додаткові пояснення до свого посту.



Нагадаємо, доктор Комаровський переконаний, що на коронавірус штаму «Омікрон» перехворіють усі — не допоможуть ні маски, ні протиепідемічні заходи.



Фото: https://ua.depositphotos.com

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