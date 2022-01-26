Тривалі перебої електропостачання: рятувальники розповіли, як уберегти себе

У надзвичайній службі докладно розповіли громадянам, як слід підготуватися до можливої відсутності світла — адже, у тому числі й через негоду, знеструмленими можуть бути цілі населені пункти.

У ДСНС підготували інструкцію, особливо звернувши увагу громадян на те, що не зайвим буде мати у запасі батарейки та заряджені прилади.

Тим, хто опинився на вулиці, не рекомендують наближатися до обірваних дротів (ближче, ніж на 8 метрів) та намагатися самостійно усунути неполадки, а також радять триматися подалі від дерев, малих архітектурних форм та рекламних щитів під час негоди.

Фото ДСНС

Увагу українців також звернули на те, що холод у відключеному холодильнику може утримуватись протягом чотирьох годин, а у повній морозилці — дві доби. Якщо світла не було більше доби, то ліки, які слід зберігати у холоді, потрібно викинути. Як і продукти, що зіпсувалися.

Фото ДСНС

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що резерв в енергосистемі є, жодних причин для відключення електроенергії немає, крім аварійності. А планові ремонти в осінньо-зимовий період, за його словами, не мають проводити в опалювальний період.

Фото Pixabay

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