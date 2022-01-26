З Днем янгола Ніни: найкращі привітання, листівки та смс

Сьогодні, 27 січня, православна церква вшановує пам'ять Рівноапостольної Ніни, просвітительки Грузії. У народі цей день ще назвали «Нінін День», з яким пов'язано безліч прикмет та обрядів.

Виходить, що сьогодні для всіх Нін — День Янгола. Ефектно привітати прекрасних Нін з іменинами за допомогою смс або у месенджерах допоможуть зібрані «ФАКТАМИ» вірші та листівки.

Вітання для Ніни з днем Янгола у віршах

Назвали Ніною неспроста

У тебе є і розум і краса,

Допомогти ти можеш добрим словом

І світ зберігаєш під своїм покровом.

***

Ми бажаємо нашій Ніні

Класно справить іменини.

У колі друзів та близьких,

Життя щасливе будет всім!

У Ніни іменини, тебе я з цим вітаю,

Щастя та здоров'я міцного бажаю,

Нехай свята Ніна тобі завжди допоможе,

Від лиха позбавить, радість примножить!

Велич царственна в імені твоїм,

Справляєш іменини ти січневим днем,

Бажаємо тобі, Ніно, здоров'я та кохання,

Нехай радістю та щастям наповняться всі дні,

Нехай віра у все найкраще душу окриляє,

І нехай свята Ніна тебе оберігає!

***

Сьогодні іменини у красуні Ніни.

З днем Янгола, рідна, я тебе вітаю!

Нехай в душі буде лиш сміх та надія,

А в домі твоєму панує везіння.

Вітаю вас із святом Ніна,

Сьогодні Ваші іменини!

Життєвого бажаю щастя,

Щоб ніякі не прийшли напасти,

Сердечного, душевного тепла

Щоб кохання удачу берегло

Вітання Нінам із днем Ангела у прозі

Дорога Ніно! Бажаю, щоб твоя свята заступниця тебе завжди оберігала, вказувала вірний шлях, благословляла твої думки та діла. Щоб нікому не давала тебе образити, відводила всі біди і напасти. Нехай у твоєму житті буде багато щастя, у серці море кохання, а в душі нехай будуть гармонія та спокій. З Днем Святої Ніни!

Ніно, вітаю з Днем Янгола! Нехай усі твої молитви будуть почуті, здоров'я ніколи не підводить, сім'я буде дружною і благополучною, а в домі най панує мир та спокій! Бажаю, щоб свята Ніна допомагала тобі у всьому!

Ніна! Нехай твоя свята захисниця ніколи не залишить тебе у житті. Нехай вона завжди стежить за тобою, оберігає від бід і вказує правильний шлях та правильні рішення. Бажаю жити з добром і світлом у серці, тоді ти будеш оточена любов'ю, повагою та розумінням. Бажаю здоров'я та благополуччя, наша дорога та улюблена Ніночка. З Днем Янгола!

Нагадаємо, що 25 січня свій День Янгола відзначали Тетяни .

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