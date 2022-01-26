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Суспільство та люди

З Днем янгола Ніни: найкращі привітання, листівки та смс

4:15 27 січня 2022
Ніна іменини листівки вітання

Сьогодні, 27 січня, православна церква вшановує пам'ять Рівноапостольної Ніни, просвітительки Грузії. У народі цей день ще назвали «Нінін День», з яким пов'язано безліч прикмет та обрядів.

Виходить, що сьогодні для всіх Нін — День Янгола. Ефектно привітати прекрасних Нін з іменинами за допомогою смс або у месенджерах допоможуть зібрані «ФАКТАМИ» вірші та листівки.

Вітання для Ніни з днем Янгола у віршах

Ніна день ангела дівчина з арфою

Назвали Ніною неспроста
У тебе є і розум і краса,
Допомогти ти можеш добрим словом
І світ зберігаєш під своїм покровом.

***

Ми бажаємо нашій Ніні
Класно справить іменини.
У колі друзів та близьких,
Життя щасливе будет всім!

Ніна день Ангела блакитна листівка ангел

У Ніни іменини, тебе я з цим вітаю,
Щастя та здоров'я міцного бажаю,
Нехай свята Ніна тобі завжди допоможе,
Від лиха позбавить, радість примножить!

НІНА ДЕНЬ АНГЕЛА ВІДКРИТКА з янголятком та віршами

Велич царственна в імені твоїм,
Справляєш іменини ти січневим днем,
Бажаємо тобі, Ніно, здоров'я та кохання,
Нехай радістю та щастям наповняться всі дні,
Нехай віра у все найкраще душу окриляє,
І нехай свята Ніна тебе оберігає!

***

Сьогодні іменини у красуні Ніни.
З днем Янгола, рідна, я тебе вітаю!
Нехай в душі буде лиш сміх та надія,
А в домі твоєму панує везіння.

Ніна іменини листівка з ведмедика красива

Вітаю вас із святом Ніна,
Сьогодні Ваші іменини!
Життєвого бажаю щастя,
Щоб ніякі не прийшли напасти,
Сердечного, душевного тепла
Щоб кохання удачу берегло

Вітання Нінам із днем Ангела у прозі

Ніна іменини листівка з ангелом та вітанням

Дорога Ніно! Бажаю, щоб твоя свята заступниця тебе завжди оберігала, вказувала вірний шлях, благословляла твої думки та діла. Щоб нікому не давала тебе образити, відводила всі біди і напасти. Нехай у твоєму житті буде багато щастя, у серці море кохання, а в душі нехай будуть гармонія та спокій. З Днем Святої Ніни!

Ніна день Ангела красива листівка до свята

Ніно, вітаю з Днем Янгола! Нехай усі твої молитви будуть почуті, здоров'я ніколи не підводить, сім'я буде дружною і благополучною, а в домі най панує мир та спокій! Бажаю, щоб свята Ніна допомагала тобі у всьому!

Ніна Вітальна листівка з іменинами троянди і текст

Ніна! Нехай твоя свята захисниця ніколи не залишить тебе у житті. Нехай вона завжди стежить за тобою, оберігає від бід і вказує правильний шлях та правильні рішення. Бажаю жити з добром і світлом у серці, тоді ти будеш оточена любов'ю, повагою та розумінням. Бажаю здоров'я та благополуччя, наша дорога та улюблена Ніночка. З Днем Янгола!

Нагадаємо, що 25 січня свій День Янгола відзначали Тетяни .

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