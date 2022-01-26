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Суспільство та люди

Виставка ляльки-мотанки Олени Сухоцької та артпроєкт «ПараJанов-98»: куди піти у Києві у вихідні

17:41 26 січня 2022
Виставка ляльки-мотанки Олени Сухоцької

У Національній опері імені Тараса Шевченка:

27 січня — балет «Лебедине озеро»,

28 січня — опера «Севільський цирульник»,

29 січня — опера «Дон Карлос»,

30 січня — балет «Вечори на хуторі біля Диканьки»,

1 лютого — балет «Жізель»,

2 лютого — опера «Запорожець за Дунаєм».

Початок: 19:00.

Адреса: вул. Володимирська, 50.

Ціна: від 100 грн.
***

До 29 січня в Музеї-майстерні Івана Кавалерідзе проходить щорічний артпроєкт «ПараJанов-98» до дня народження видатного режисера, сценариста та художника Сергія Параджанова.

Адреса: Андріївський узвіз, 21.

Ціна: 25—50 грн.
***

До 5 лютого в галереї «Ню Арт» експонується зимова виставка-продаж картин сучасних авторів і живопис класиків: Олександра Гнилицького, Федора Захарова, Романа Сельського, Івана Труша, Івана Їжакевича.

Адреса: вул. М. Грушевського, 28/2.

Вхід вільний.
***

До 5 лютого в ЦСМ «Білий Світ» проходить виставка мисткині Ірини Вештак-Остроменської «Папери та глини».

Адреса: вул. Пушкінська, 21а.

Вхід вільний.
***

До 11 лютого в будинку-музеї Тараса Шевченка проходить виставка ляльки-мотанки Олени Сухоцької.

Адреса: вул. Т. Шевченка, 8а.

Ціна: від 50 грн.
***

До 10 лютого в Музеї історії Києва проходить фотовиставка Катерини Томчук «Нереїди», присвячена красі жінки.

Адреса: вул. Б. Хмельницького, 7.
***

До 20 лютого в Музеї шістдесятництва триватиме виставка до 50-річчя масових політичних арештів в Україні «Ціна правди».

Адреса: вул. О. Гончара, 33.

Ціна: 40—80 грн.

Раніше «ФАКТИ» детально розповідали про виставку військових артефактів «Народжена волею, стверджена зброєю!» у Національному музеї історії України.

Фото: facebook.com/hatyna.shevchenka

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