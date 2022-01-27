Чи варто прогрівати двигун перед початком руху: лайфхаки, завдяки яким зимові поїздки за кермом не будуть обтяжливими

Попри те, що цього року зима забарилася, вона встигла потурбувати нас негодою з морозами, хуртовинами та дошкульними вітрами. Все це створювало значні проблеми як пішоходам, так і автомобілістам, яким вкотре прийшлося пройти бойове випробування на водійську майстерність та витривалість своїх машин. Як завжди, бувалі водії зі значним стажем почувалися в зимову непогоду впевненіше за інших, оскільки добре знають основні секрети зимової експлуатації автомобілів. Про ці лайфхаки ми й хочемо нагадати нашим читачам.

Варто знімати батарею з машини та відносити на зберігання у тепле приміщення

З настанням зими не всі автомобілісти продовжили експлуатацію своїх автівок — деякі поставили їх на прикол до весни. Найкращий варіант для сезонного зберігання машини — гараж або закритий паркінг, в ідеалі ще й теплий. Хоча такі комфортні умови має зовсім невелика частка автовласників. Переважна більшість тримає свій транспорт просто неба — на стоянках чи прямо під будинком. Таким водіям важливо знати, що просто забути про автомобіль до теплих днів буде великою помилкою. І ось чому.

Перш за все потрібно подбати про здоров’я акумулятора, оскільки під час довготривалої стоянки зимою він буде поступово розряджатися. Особливо відчутно цей процес відбувається у машин з не новою батареєю — навесні вона навряд чи зможе завести двигун. А от при значних мінусових температурах акумулятор взагалі може «померти» (відбудеться сульфатація пластин), і реанімувати його примусовим заряджанням уже не вдасться. Аби не мати подібних проблем, людям, які взимку не їздять, варто знімати батарею з машини й відносити її на зберігання у тепле приміщення.

При зимовій сплячці автомобіля також обов’язково необхідно подбати про його робочі рідини — охолоджувальну та омивну. У двигун має бути залитий антифриз з відповідним запасом температури до замерзання. Щобільше, зверніть увагу, що, відповідно до вимог багатьох автовиробників, антифриз потрібно змінювати в середньому раз на два роки, а при інтенсивній експлуатації — кожні 80—100 тисяч кілометрів. Річ у тому, що надалі присадки, що перебувають у складі цієї рідини, перестають виконувати свою функцію, і в антифризі змінюються характеристики. Це веде до зниження температури замерзання (може замерзнути навіть при невеликих морозах) і підвищення агресивної активності стосовно металу, через що іржавіють та виходять з ладу елементи системи охолодження.

Ну і, враховуючи сказане, категорично не можна зберігати та використовувати автомобіль, в охолоджувальну систему якого залита звичайна вода. Коли вона замерзне, може порозривати канали охолодження у двигуні та радіаторах, перетворивши їх на друшляк!

Схожі застереження стосуються також омивної рідини. Навіть якщо ви не будете експлуатувати автомобіль взимку, на час його сезонного зберігання просто неба ми радимо залити в систему зимовий омивач. Оскільки замерзла вода також може вивести з ладу елементи цієї системи та порушити її герметичність.

Остання порада щодо тривалого зимового зберігання автомобіля стосується його місця розташування. Зверніть увагу — не можна кидати машину прямо на узбіччі дороги! По-перше, це заважатиме роботі снігоприбиральної техніки, а по-друге, протягом усієї зими авто буде рясно посипатися піщано-сольовими сумішами, що негативно впливає на лакофарбове покриття машини та провокує корозію металевих частин. У випадку зі старими машинами, які частіше за все і кидають на узбіччях, — весною власник може отримати вже діряве решето…

На засніжених дорогах зношена зимова гума не набагато краща від літньої

Ну, а тепер прийшов час порад для активних автовласників, які відважно продовжують експлуатувати свій транспорт, попри хуртовини та морози.

Найголовнішою запорукою безпечної їзди в холодну пору року є використання зимової гуми. На крайній випадок — всесезонної. Оскільки літні шини вже при температурі плюс 7 градусів втрачають свою еластичність — перемерзають (дубіють) і гублять зчіпні властивості. Розраховувати на стійкість автомобіля, керованість та на ефективне гальмування на такій гумі взимку не доводиться. Та що там казати, часто на літніх шинах навіть важко почати рух по засніженій дорозі, а невеличкий підйом стає нездоланною перешкодою.

Не менш важливу роль відіграє також стан протектору гуми. Зношені зимові шини на засніженій дорозі не набагато краще від літньої гуми, бо також не можуть забезпечити належні їздові якості. Зверніть увагу, що критична залишкова глибина зимового протектора, за якої шини потрібно міняти, становить чотири міліметри. Проконтролювати цей показник легко самому: у багатьох шинах є індикатор зношування у вигляді перемичок у центральних канавках — їхня висота якраз і дорівнює вищезгаданій глибині. Якщо протектор зрівнявся з перемичкою, гума потребує заміни.

До речі, в минулому випуску нашої автополоси ми писали про новий проєкт постанови Кабміну, в якому чиновники хочуть вперше в Україні започаткувати обов’язковість використання в холодну пору року виключно зимових або всесезонних шин, а для стимулювання виконання цієї вимоги встановити штраф за їзду на літній гумі. Детальніше про це та інші нововведення цього проєкту читайте в газеті «ФАКТИ» від 14 січня 2022 року або на нашому сайті fakty.ua.

Перші кілометри важливо їхати в спокійному режимі — без різких прискорень та гальмування

У багатьох автомобілістів виникає запитання, чи потрібно взимку прогрівати двигун перед поїздкою? Водії «радянської школи» наполегливо запевняють, що ця процедура обов’язкова. Так, але тільки для старих машин зі зношеними двигунами, в яких застосовуються мінеральні моторні оливи в’язкістю 15W-40, 20W-60. Такі мотори потрібно добре прогрівати, щоб уникнути підвищених навантажень і ще більш інтенсивного зносу вузлів та деталей. Те саме стосується і карбюраторних двигунів, які при їзді на холодну можуть працювати нестійко або глухнути.

А от власникам сучаснішої техніки це правило можна не застосовувати. Саме на цьому, до речі, наполягає і відомий український автогонщик Олексій Мочанов. На своїй сторінці у Facebook він пояснює, що сучасні двигуни прогрівати до робочої температури не потрібно. Адже за ніч остигає вся машина, а стоячи на місці, гріється лише двигун. При цьому решта вузлів і систем (коробка передач, редуктори мостів, сайлентблоки важелів, амортизатори, підшипники, моторчики склоочисників) залишаються холодними. Разом з тим всі вони також вимагають прогріву, якого можна добитися тільки в русі. Адже нагрітий двигун і теплий салон ще не означають, що прогрівся весь автомобіль.

Перед поїздкою взимку Олексій Мочанов радить завести двигун, дати йому попрацювати хвилин п’ять і потім вже починати рух. При цьому перші кілометри важливо їхати в спокійному режимі — плавно, без різких прискорень та гальмування. При такій їзді всі замерзлі деталі почнуть поступово розроблятися і прогріватися, тоді як при активній їзді відбуватиметься знос усіх замерзлих вузлів і агрегатів.

Є відповідні поради у фахового журналіста та автогонщика і для власників автомобілів, обладнаних автоматичними коробками передач. Він радить перед початком зимової поїздки на заведеному двигуні натиснути на педаль гальма, а потім плавно перевести селектор КП в положення «D» (Drive) і потримати його близько хвилини, а потім перевести його в положення «R» (Reverse) і також трохи потримати. «Завдяки таким маніпуляціям масло в коробці передач прокачається насосом по всіх каналах керуючого гідроблока і гідротрансформатора, і потім замерзлий „автомат“ зможе впевненіше працювати й перемикати передачі. Після таких перемикань важеля в різні режими руху можна сміливо висуватися в дорогу, але обов’язково пам’ятаючи про ощадливий темп їзди на перших кілометрах», — пише Олексій Мочанов.

Від себе ми порадимо ці п’ять хвилин прогріву авто перед поїздкою провести з користю. В цей час варто очистити автомобіль від снігу. Зверніть увагу, що недостатньо просто змести сніг з вікон і бокових дзеркал заднього огляду. Обов’язково потрібно змести снігову шапку з даху, оскільки їздити з нею небезпечно — під час руху або при гальмуванні вона може зненацька засипати ваше лобове скло, позбавивши огляду, або ж, навпаки, на швидкості відлетіти в скло автомобіля, що рухається позаду і навіть спричинити пошкодження лобового.

Власникам сучасних автомобілів, обладнаних системами допомоги при паркуванні та камерою заднього чи кругового огляду важливо також потурбуватися про чистоту цих елементів. Їх варто також очищати від снігу та бруду, оскільки це може не тільки обмежувати додатковий огляд, а також негативно впливати на коректну роботу цих систем.

Є ще одна важлива порада, яка стосується закінчення зимової поїздки. Зверніть увагу на те, що в морози краще не фіксувати машину «ручником», особливо на цілу ніч, оскільки при цьому нагріті під час поїздки колодки стоянкового гальма можуть примерзнути до барабана або диска. Як наслідок — вранці колеса можуть виявитися наглухо заблоковані. Але це не означає, що протягом зими можна забути про «ручник» — через його бездіяльність трос також може прихопити, але цього разу вже іржею. Тому час від часу варто користуватися стоянковим гальмом, але не застосовувати його на тривалий час.

Запотівання скла може провокувати навіть салонний фільтр

Багатьом водіям часто доводиться стикатися із запотіванням скла. Зазначимо, що конденсат утворюється через вологу від мокрого або засніженого взуття, одягу або автомобільних килимків. Тому взимку рекомендується використовувати гумові килимки — вони, на відміну від ворсових (велюрових), не вбирають у себе вологу, і за ними легше доглядати. Щоб зменшити ймовірність виникнення конденсату, при посадці в салон важливо ретельно струшувати сніг з одягу та взуття, а після завершення поїздки витрусити сніг і злити воду з усіх килимків.

Зверніть увагу, що запотівання скла також може провокувати забитий салонний фільтр системи вентиляції та обігріву салону. Його рекомендується міняти кожні 10—15 тисяч кілометрів. Ефективно боротися із запотіванням скла допоможе застосування кондиціонера. Він якісно підсушує повітря всередині салону, досить швидко прибираючи з нього вологу.

Ще однією проблемою зимової експлуатації авто, з якою регулярно стикаються багато водіїв, є примерзання «двірників» склоочисників, дверей та вікон. Існує декілька секретів, які допоможуть зарадити цим неприємностям. Варто знати, що примерзання відбувається через різницю температур за бортом і в салоні. Після закінчення поїздки, коли автомобіль остигає, конденсат, що утворився на всіх гумових елементах, замерзає, прихоплюючи «двірники» та двері.

Щоб уникнути цього, рекомендується після закінчення поїздки хвилин на п’ять відкрити в машині двері або хоча б вікна, щоб вихолодити салон, вирівнявши температури за бортом і всередині. Як додатковий захід можна також підняти «двірники» від скла (звичайно, якщо це дозволяє технічна конструкція авто).

Ще одним важливим заходом у протидії примерзання дверей є обробка всіх гумових ущільнювачів спеціальними силіконовими мастилами. Не забувайте і про багажник, особливо якщо ви власник автомобіля з кузовом хетчбек, ліфтбек чи універсал, де вантажне відділення є безпосереднім продовженням пасажирського відсіку і де перепад температур також досить відчутний. В морози ущільнювачі багажника також часто примерзають, тому, аби зарадити цьому, слід обробляти їх теж. Втім, як і гуму моторного відділення під капотом.

Окрім цього, спеціальними рідкими мастилами варто обробляти ще й автомобільні замки та їхні личинки, аби у випадку примерзання електроприводів замки можна було відкрити механічно за допомогою ключа.

Усі згадані поради стануть у пригоді автомобілістам і дозволять їм переїздити холодну пору року з найменшими проблемами.

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