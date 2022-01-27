Китайський Новий рік: які страви готувати і чим прикрасити квартиру, щоб залучити до свого життя щастя та багатство

Новий Рік за східним календарем у 2022 році настане 1 лютого. І хоч в Україні, на відміну від Китаю, свято не відзначають упродовж двох тижнів, деякі традиції святкування можуть запозичити й українці.

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Правило 1 «Чистота — запорука успішного свята»

Небажано зустрічати Новий рік у старій обстановці. Китайці ще за тиждень до свята проводять генеральне прибирання будинку, причому робити це потрібно за чіткою схемою — починаючи від порога та рухаючись до найдальшої кімнати. Також до прибирання входить розбір шафи, щоб викинути чи віддати іншим речі, які вже не носяться. При цьому важливо зафіксувати, скільки сміття та бруду буде виставлено з дому. Вважається, що стільки ж місця звільнилося для удачі та радості.

Крім того, напередодні Нового року обов'язковим є відвідування перукаря та прийняття ванни із сіллю. Адже всі два тижні святкування забороняється користуватися ножицями та приймати душ, щоб не обрізати хвіст птаху удачі та не змити щастя.

Правило № 2 «Зустрічай Новий рік із квітами»

У Китаї до свята заведено прикрашати будинок живими квітами, які продають на ярмарках. Добре, якщо серед них будуть присутні квіти сливи (приносить удачу), паростки бамбука (символ здоров'я та довголіття), нарциси (запорука процвітання), соняшнику (джерело тепла та радості) та кумквату (символ золота та благополуччя).

Замість ялинки використовується мандаринове дерево. А ось будинок потрібно прикрасити червоними паперовими ліхтариками, які виженуть зло з дому і заманять удачу.

Правило № 3 «Червоне носити, у червоному дарувати»

У Китаї існує легенда про страшне чудовисько на ім'я Год (китайською — Нянь), який понадився кожного початку весни псувати життя людям і худобі. Невідомо, скільки б це тривало, якби одного разу Нянь не зустрів на своєму шляху хлопчика в червоній сорочці. Дитина не злякалася чудовиська і навіть збиралася з нею боротися. Рішучість хлопчика здивувала мешканців його села — багато хто не вірив, що він зможе перемогти. Але хороброму малюкові вдалося прогнати Няня без жодного удару. Монстр раптово злякався відблисків його яскраво-червоного одягу і назавжди покинув ті місця.

Правило № 4 «Найкращий подарунок — у конверті»

Найпопулярніший та безпрограшний новорічний подарунок у Піднебесній — гроші у червоному конверті. При цьому купюри мають бути новими, без потертостей та заломів, а сума — парною.

Дітям у червоному конверті вручають шоколадні гроші, також парної кількості. Вважається, що так дорослі відганяють від малюків злих парфумів і дарують їм довголіття.

До конверту «додаються» солодощі, фрукти, фігурки символу року і щось корисне. Фрукти обов'язково мають бути червоного, жовтого чи оранжевого кольорів (як символ багатства).

Традиція № 5 «Пельменний стіл»

Китайці намагаються зустріти Новий рік удома, а на святкову трапезу запросити можна сусідів та далеких родичів. Головні страви новорічного столу — риба, що символізує процвітання сім'ї та багатство, та пельмені різних видів. Вважається, що більше пельменів на столі — смажених чи приготовлених на пару, — тим більше грошей прийде у сім'ю. Пельмені заздалегідь ліплять усією сім'єю, а один з них кладуть невелику монету. Той, кому вона попадеться під час застілля, стане щасливим наступного року.

Також на багатому столі присутні свинина в кисло-солодкому соусі, смажене курча, локшина з креветками, млинці та домашня сиров'ялена ковбаса.

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