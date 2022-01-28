День ангела Олени та Михайла: душевні привітання у віршах, листівках та СМС

На День Янгола вшановається пам'ять святого чи мученика, ім'я якого носить людина. Вважається, що в цей час створюється особливий духовний зв'язок між людьми та їхніми небесними покровителями, до яких у цей день можна звернутися за допомогою та порадою. Саме тому в цей день традиційно прийнято вітати людей з іменинами, відзначаючи, що божа благодать і захист буде з ними весь рік.

Сьогодні — 28 січня 2022 року — свої іменини святкують власники таких імен: Михайло, Іван, Павло, Олена, Ілона.

Вітання з Днем Янгола Оленам

Олена — чудове ім'я

Сяє на небі зіркою,

Сьогодні, завжди і відтепер

Хай твій янгол буде з тобою.

Нехай лиха тебе залишають,

А щастя повіяє теплом,

Нехай небо тебе охороняє,

І радість приходить у твій дім!

Оленко, вітаю тебе з Днем Янгола! Нехай твій Янгол-Охоронець завжди буде з тобою, нехай твоя сила ні на мить не ослабне, нехай твоя краса ні на мить не згасне. Бажаю з доброю надією йти тільки вперед і неодмінно вимагати своїх цілей.

З днем Янгола, Олено! Нехай він допомагає,

Від бід і знегод береже та рятує!

Всі неприємності відхиляє

І за здоров'ям твоїм пильно стежить!

Олено, вітаю тебе з Днем Янгола! Бажаю тобі благополуччя та успіху. Хороших друзів та прекрасних знайомих. Гарного кохання, взаємних почуттів, широких поглядів та великих досягнень!

День янгола Олени відзначаємо.

І ми ривітати тебе поспішаємо

Бо душі в тобі не чаєм.

Здоров'я тобі, успіху, везіння,

Миру, добра і міцного кохання.

Ще чудового настрою,

Все найкраще від життя ти візьми.

Привітання з Дем Ягола Михайлам

Із Днем Михайла! Прийми вітання!

Щастя бажаю, достатку, везіння,

Радості світлої, спокою в душі,

Легкої долі та удачі тобі!

Мишко, будь щасливий, адже це так важливо!

Чесним будь, сильним і дуже відважним!

Нехай поважають усі люди тебе,

І допомагає рідна родина!

У День Янгола хочу побажати, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі у всіх твоїх справах — домашніх і робочих, щоб усі твої починання були втілені в життя, щоб тобе завжди супроводжували успіх ти процвітання.

Я Вас, Михайле, вітаю

У День ангела світлий, чудовий!

Успіхів у справах бажаю,

Всі дії — вони не змарновані!

І нехай думки та сумніву,

Зі шляху вас не збивали!

Бажаю Вам я натхнення,

Щоб щастя з мрією Вас упіймали!

У тобі особлива сила,

Чоловічий характер, міцний дух.

Не злічити всіх плюсів Михайла,

Включно, на удачу нюх!



І нехай везіння, як нагорода,

За серце добре твоє.

Так нехай душі горить лампада,

Минуть горе і брехня!

****

З Днем Янгола тебе вітаю та бажаю тобі ніколи не здаватися. Нехай твій Янгол-Охоронець допомагає тобі летіти навіть коли твої крила опускаються вниз!

Нагадаємо, що переможець шоу «Голос Країні-10» Роман Сасанчин розповів у соцмережах, про те, як разом із дружиною Іванною охрестив свою доньку .

Фото з соцмереж

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