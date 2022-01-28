28.74 / 29.02 32.00 / 32.46
Київ: +1
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

День ангела Олени та Михайла: душевні привітання у віршах, листівках та СМС

11:37 28 січня 2022
день ангела олена

На День Янгола вшановається пам'ять святого чи мученика, ім'я якого носить людина. Вважається, що в цей час створюється особливий духовний зв'язок між людьми та їхніми небесними покровителями, до яких у цей день можна звернутися за допомогою та порадою. Саме тому в цей день традиційно прийнято вітати людей з іменинами, відзначаючи, що божа благодать і захист буде з ними весь рік.

Сьогодні — 28 січня 2022 року — свої іменини святкують власники таких імен: Михайло, Іван, Павло, Олена, Ілона.

Вітання з Днем Янгола Оленам

День Ангела Олена вітання

Олена — чудове ім'я
Сяє на небі зіркою,
Сьогодні, завжди і відтепер
Хай твій янгол буде з тобою.
Нехай лиха тебе залишають,
А щастя повіяє теплом,
Нехай небо тебе охороняє,
І радість приходить у твій дім!

День Ангела Олена Тюльпани Вітання

Оленко, вітаю тебе з Днем Янгола! Нехай твій Янгол-Охоронець завжди буде з тобою, нехай твоя сила ні на мить не ослабне, нехай твоя краса ні на мить не згасне. Бажаю з доброю надією йти тільки вперед і неодмінно вимагати своїх цілей.

День ангела Олена гарне привітання

З днем Янгола, Олено! Нехай він допомагає,
Від бід і знегод береже та рятує!
Всі неприємності відхиляє
І за здоров'ям твоїм пильно стежить!

День Ангела Олена елегантне вітання з квітами

Олено, вітаю тебе з Днем Янгола! Бажаю тобі благополуччя та успіху. Хороших друзів та прекрасних знайомих. Гарного кохання, взаємних почуттів, широких поглядів та великих досягнень!

елена іменини листівка з ангелом

День янгола Олени відзначаємо.
І ми ривітати тебе поспішаємо
Бо душі в тобі не чаєм.
Здоров'я тобі, успіху, везіння,
Миру, добра і міцного кохання.
Ще чудового настрою,
Все найкраще від життя ти візьми.

Привітання з Дем Ягола Михайлам

День янгола михайло привітання

Із Днем Михайла! Прийми вітання!
Щастя бажаю, достатку, везіння,
Радості світлої, спокою в душі,
Легкої долі та удачі тобі!
Мишко, будь щасливий, адже це так важливо!
Чесним будь, сильним і дуже відважним!
Нехай поважають усі люди тебе,
І допомагає рідна родина!

Михайло День янгола вітальна листівка

У День Янгола хочу побажати, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі у всіх твоїх справах — домашніх і робочих, щоб усі твої починання були втілені в життя, щоб тобе завжди супроводжували успіх ти процвітання.

Михайло іменини листівка з ангелом

Я Вас, Михайле, вітаю
У День ангела світлий, чудовий!
Успіхів у справах бажаю,
Всі дії — вони не змарновані!
І нехай думки та сумніву,
Зі шляху вас не збивали!
Бажаю Вам я натхнення,
Щоб щастя з мрією Вас упіймали!

День Ангела Михайло красива листівка

У тобі особлива сила,
Чоловічий характер, міцний дух.
Не злічити всіх плюсів Михайла,
Включно, на удачу нюх!

І нехай везіння, як нагорода,
За серце добре твоє.
Так нехай душі горить лампада,
Минуть горе і брехня!

****

З Днем Янгола тебе вітаю та бажаю тобі ніколи не здаватися. Нехай твій Янгол-Охоронець допомагає тобі летіти навіть коли твої крила опускаються вниз!

Нагадаємо, що переможець шоу «Голос Країні-10» Роман Сасанчин розповів у соцмережах, про те, як разом із дружиною Іванною охрестив свою доньку .

Фото з соцмереж

12

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

салат

Салат «Добра теща»: ситний, корисний і дуже смачний — його смак надовго запам'ятає будь-який чоловік

Невістка-стриптизерка Корольової похвалилася під Сердючку своїм майже ідеальним «пиріжком»

Невістка-стриптизерка Корольової похвалилася під Сердючку своїм майже ідеальним «пиріжком»

Обранниця Мурата

«Дістали коментарями про Ані Лорак»: Мурат Налчаджіоглу звернувся з проханням до підписників

Торгівля в Інтернеті

Деякі ФОПи можуть працювати без касового апарату: кого стосується та що потрібно зробити

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.