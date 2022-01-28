День ангела Олени та Михайла: душевні привітання у віршах, листівках та СМС
На День Янгола вшановається пам'ять святого чи мученика, ім'я якого носить людина. Вважається, що в цей час створюється особливий духовний зв'язок між людьми та їхніми небесними покровителями, до яких у цей день можна звернутися за допомогою та порадою. Саме тому в цей день традиційно прийнято вітати людей з іменинами, відзначаючи, що божа благодать і захист буде з ними весь рік.
Сьогодні — 28 січня 2022 року — свої іменини святкують власники таких імен: Михайло, Іван, Павло, Олена, Ілона.
Вітання з Днем Янгола Оленам
Олена — чудове ім'я
Сяє на небі зіркою,
Сьогодні, завжди і відтепер
Хай твій янгол буде з тобою.
Нехай лиха тебе залишають,
А щастя повіяє теплом,
Нехай небо тебе охороняє,
І радість приходить у твій дім!
Оленко, вітаю тебе з Днем Янгола! Нехай твій Янгол-Охоронець завжди буде з тобою, нехай твоя сила ні на мить не ослабне, нехай твоя краса ні на мить не згасне. Бажаю з доброю надією йти тільки вперед і неодмінно вимагати своїх цілей.
З днем Янгола, Олено! Нехай він допомагає,
Від бід і знегод береже та рятує!
Всі неприємності відхиляє
І за здоров'ям твоїм пильно стежить!
Олено, вітаю тебе з Днем Янгола! Бажаю тобі благополуччя та успіху. Хороших друзів та прекрасних знайомих. Гарного кохання, взаємних почуттів, широких поглядів та великих досягнень!
День янгола Олени відзначаємо.
І ми ривітати тебе поспішаємо
Бо душі в тобі не чаєм.
Здоров'я тобі, успіху, везіння,
Миру, добра і міцного кохання.
Ще чудового настрою,
Все найкраще від життя ти візьми.
Привітання з Дем Ягола Михайлам
Із Днем Михайла! Прийми вітання!
Щастя бажаю, достатку, везіння,
Радості світлої, спокою в душі,
Легкої долі та удачі тобі!
Мишко, будь щасливий, адже це так важливо!
Чесним будь, сильним і дуже відважним!
Нехай поважають усі люди тебе,
І допомагає рідна родина!
У День Янгола хочу побажати, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі у всіх твоїх справах — домашніх і робочих, щоб усі твої починання були втілені в життя, щоб тобе завжди супроводжували успіх ти процвітання.
Я Вас, Михайле, вітаю
У День ангела світлий, чудовий!
Успіхів у справах бажаю,
Всі дії — вони не змарновані!
І нехай думки та сумніву,
Зі шляху вас не збивали!
Бажаю Вам я натхнення,
Щоб щастя з мрією Вас упіймали!
У тобі особлива сила,
Чоловічий характер, міцний дух.
Не злічити всіх плюсів Михайла,
Включно, на удачу нюх!
І нехай везіння, як нагорода,
За серце добре твоє.
Так нехай душі горить лампада,
Минуть горе і брехня!
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З Днем Янгола тебе вітаю та бажаю тобі ніколи не здаватися. Нехай твій Янгол-Охоронець допомагає тобі летіти навіть коли твої крила опускаються вниз!
Нагадаємо, що переможець шоу «Голос Країні-10» Роман Сасанчин розповів у соцмережах, про те, як разом із дружиною Іванною охрестив свою доньку .
Фото з соцмереж12
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