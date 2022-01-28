Сніжний Повний місяць у лютому 2022 року: що потрібно буде зробити в цей день, а від чого категорично відмовитися

У лютому, на 17-ту місячну добу, Місяць буде у повній фазі — жителі Землі можуть спостерігати повню, яку ще називають Сніжною, 16 лютого о 18:56 (по Києву)

Як пише Ftimes, Місяць перебуватиме в сузір'ї Лева — енергетика небесних світил додасть сил усім знакам зодіаку. Цей період вважається чудовим часом для реалізації проектів, втілення нових ідей.

Однак варто пам'ятати і про те, що енергія Лева може підвищити агресію — будь-яка дрібниця може дратувати. Втім, такі неприємності приносить будь-яка повня. Отже, у цей час слід тримати емоції під контролем і не зриватися на рідних та близьких.

Також варто було би відкласти відвідування салонів краси, стрижки та бьюті-процедури зробити іншим разом. Коли Місяць повний, краще закривати вікна шторами — місячне світло негативно впливає на людину.

Цього дня не рекомендується позичати гроші, а всі важливі справи радять перенести на інший день.

Корисними у такі періоди є медитація, повноцінний сон, відмова від алкоголю і важкої їжі. Краще віддати перевагу воді, овочам та фруктам, а також очистити інформаційне поле від негативу.

Лютневий повний місяць отримав таку назву через те, що наприкінці зими випадає найбільше опадів. Його ще називають Ведмежим чи Голодним. Так, перше ім'я пов'язане з появою на світ маленьких ведмежат, а друге використовували деякі північноамериканські племена — у суворих умовах полювання на їхніх столах рідше з'являлося м'ясо.

Нагадаємо, що перший у 2022 році повний Місяць, січневий, називався Вовчим або Суворим.

Фото Pixabay

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