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Суспільство та люди

День Петра Вериги: що не можна робити 29 січня, традиції та молитва

23:22 28 січня 2022
Вериги апостола Петра

У церковному календарі 29 січня — день поклоніння чесним веригам апостола Петра.

Під час ув'язнення в Єрусалимі апостола Петра закули у кайдани. Однак вночі до нього з'явився янгол і вивів із в'язниці на волю. Окови (вериги) Петра сховав начальник в'язниці, який став християнином. Потім вони зберігалися в єрусалимській церкві Воскресіння Господнього. Потім частина кайданів залишилася у Царгороді, а друга — у Римі, де спеціально збудували церкву св. Петра у кайданах.

Пращури вірили, що якщо доторкнутися до вериг Петра, то це принесе зцілення від хвороб. День так и стали називати — днем Петра Вериги. Ще це свято називалося Петро-Півкорм — люди перевіряли запаси, заготовлені на зиму. Якщо їх було небагато, то раціон і людей, і худоби урізали.

Оскільки апостола вважали за покровителя худоби, то у день Петра Вериги замовляли молебень та просили святого про добрий урожай, про захист.

Існують повір'я, пов'язані з цим святом. Так, великим гріхом вважалося у цей день ображати худобу, а також лихословити та конфліктувати. Цього дня господині не влаштовували прання, а рибалки мали бути уважними — починалася ламатися крига. Під заборону потрапляли роботи з гострими предметами. Вважалося, що вони можуть скидатися на зуби вовка, що могло залучити хижаків у хлів. А ось заготівля деревини та розчищення ділянок під посіви заохочувалося.

Існують і погодні прикмети, пов'язані із днем Петра Вериги. Так, мороз віщував спекотне літо, а похмура ніч — неврожай та хвороби у худоби. Наші пращури помітили, якщо у цей день буда метіль, то літо очікувалося дощовим. А якщо сонце під час заходу ставало червоним, то це віщувало морозні та ясні дні.

В останній день січня, 31-го, церква вшановуватиме пам'ять Афанасія та Кирила, святителів Олександрійських.

Фото з Вікіпедії

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